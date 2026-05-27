美貿易代表：擬就符合「貿易委員會」減免關稅資格的中國商品徵詢

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）5月26日（周二）表示，美國政府將就哪些中國商品可以享有減免關稅資格徵求公眾意見，並會在近期發出公開通知。特朗普（Donald Trump）此前訪華期間，中美兩國同意設立「貿易委員會（Board of Trade）」，以初步確定約300億美元的非戰略性商品，雙方可對此類商品降低或取消關稅。



路透社報道，格里爾表示，「美國已經接受這樣一個事實，即中國的政治體制，包括其所有經濟要素，不會出現大規模的全面改革，但我們可以進行一些受控的貿易」。他亦稱，降低300億美元中國商品的關稅不會使供應鏈回流中國。

2026年4月2日，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在華盛頓特區白宮接受媒體訪問。（Reuters）

格里爾還指，總統特朗普也對美國與墨西哥之間的貿易逆差感到擔憂，稱「只要存在巨額貿易逆差，美國就將繼續對墨西哥商品徵收關稅。美國貿易代表辦公室正在與墨西哥進行雙邊談判」。