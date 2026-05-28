Google工程師用內幕數據投注Polymarket　涉非法獲利940萬被控

撰文：林嘉敏
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美國紐約南區聯邦檢方5月27日起訴Google資深信息安全工程師斯帕尼奧洛（Michele Spagnuolo），指控其利用公司內部未公開資料，在美國預測市場平台Polymarket進行內幕賭博，涉嫌欺詐、洗錢等罪名，非法獲利120萬美元（約940萬港元）。

在Google任職12年的斯帕尼奧洛為意大利籍，定居瑞士，他於27日被捕，最終以225萬美元（約1762萬港元）保釋，未有認罪。

案情顯示，斯帕尼奧洛在2024年10月至12月參與多項與Google熱搜相關的賭博，他憑藉員工許可權查閱Google未公開的年度搜索資料，累計投注270萬美元。其核心獲利交易，是押注歌手D4vd成為2025年Google年度搜索量最高人物

圖為預測市場平台Polymarket 的標誌。（Getty）

斯帕尼奧洛化名「AlphaRaccoon」，利用多個加密貨幣帳戶隱蔽交易，但區塊鏈交易可追溯，執法部門憑藉其實名開戶的信息鎖定罪證。

目前，谷歌表示全力配合調查，已將該員工停職，認定其行為嚴重違反公司保密規定，Polymarket平台也稱積極協助案件查辦。

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