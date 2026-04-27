路透：意大利將引渡涉黑客活動中國男子至美國　中方：勿成美幫凶

路透社4月26日報道，一名知情人士透露，意大利政府已決定引渡一名被美國當局以黑客罪名通緝的中國男子徐澤偉。美國當局指控徐澤偉，竊取了包括新冠病毒醫學研究在內的多項黑客技術。中國外交部發言人敦促意大利尊重事實，勿成美國幫凶。



報道指，彭博社率先報道了這項決定。此前，意大利一家法院於本月初裁定，徐澤偉可以被引渡。

美國司法部指控徐澤偉是黑客集團成員，受中國政府指使，於2020年2月至2021年6月期間，以美國的大學、病毒學家等為目標，竊取新冠疫苗研究成果。意大利政府去年7月應華府要求，在米蘭拘捕徐澤偉。徐澤偉堅稱自己無罪，律師指當局認錯人。

美國司法部THU:美國司法部網站

徐澤偉的律師指，未收到政府的引渡指令；而徐澤偉目前正被關押在意大利西北部帕維亞（Pavia）的監獄。

中國外交部發言人周一就此事回應稱，中國反對美國濫用長臂管轄，反對美方透過第三國對中國公民進行變相引渡，要求有關國家切實保障中國公民的合法權益，敦促意大利「尊重事實與法律，立即糾正錯誤，不要做美國的幫兇」。