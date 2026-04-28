逾600名Google員工聯名致函CEO　促拒與國防部達AI機密用途協議

逾600名Google員工4月27日（周一）聯名致函公司CEO皮柴（Sundar Pichai），要求其不要與美國防部達成任何允許將公司AI用於機密用途的協議。兩個月前，Google的競爭對手Anthropic公司因提出類似限制要求，遭國防部終止合作。



《華盛頓郵報》報道，員工在信中寫道，「我們希望看到AI造福人類，而非被用於不人道或極具危害性的用途，包括致命式自主武器與大規模監控」。

Gemini，是由Google開發的生成式AI聊天機器人（Getty）

員工還表示，「確保Google不與此類危害扯上關係的唯一方法，是拒絕任何機密工作。否則，此類用途可能會在我們不知情或無力阻止的情況下發生」。

AI模型Claude開發商Anthropic的技術，於去年被整合至美國軍方系統中，用於協助篩選數據並識別潛在目標。然而，當該公司於今年二月試圖在合約中加入條款，以確保其技術不會被用於大規模監控或驅動致命性自主武器後，便突然被禁止與國防部進行任何合作。

2026年3月1日，插圖中可以看見美國戰爭部（Department of War）和人工智能企業Anthropic的標誌。（Reuters）

Anthropic與五角大樓的糾紛，引發人們對Google及OpenAI等AI企業的關注，這兩家公司均有向美國軍方提供AI技術。