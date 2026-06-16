世界盃｜佛得角門神一戰成名母卻無緣親睹　美國高昂簽證費累事？

2026世界盃首輪分組賽6月15日出現爆冷戰果，2010年冠軍西班牙遭首度殺入決賽週的非洲球隊佛得角（Cape Verde）打成0比0平手，其中佛得角的門將禾仙夏（Vozinha）一戰成名作出7次撲救，成為該場最佳球員。然而，他的母親因無法及時支付高昂的簽證相關費用而無法赴美親身支持，他更因此而落淚。造成這現狀的原因是，佛得角與不少國家一樣，受美國旅行限制措施影響。



禾仙夏15日於賽後受訪時表示，提到自己哭泣的原因，其中包括他和家人因為未能及時支付母親的簽證費用，而導致後者沒法親身到場目睹其出色表演。

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美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府去年向50國實施簽證保證金制度，其中就包括阿爾及利亞、佛得角、科特迪瓦、塞內加爾和突尼西亞等5個來自非洲的世界盃參賽國。相關旅客除了要繳付常規的簽證費外，還須先繳最高1.5萬美元的保證金，不過後者於旅客離開美國時可獲退還。

據英國廣播公司（BBC），儘管特朗普於5月宣布，來自該5國、持有世界盃決賽周門票的球迷可豁免繳納簽證保證金，但由於該豁免存在複雜的先決條件，不少人仍然須繳交保證金。

持票人必須在4月15日之前在Fifa Pass線上系統中註冊，才可申請豁免繳納簽證保證金。該豁免也未明確提到，臨時購買比賽門票的球迷是否須支付保證金。禾仙夏雖未詳述其母親為何無法及時支付簽證相關費用，但不排除就是受上述制度所影響。

2026年6月15日，2026世界盃分組賽，佛得角成功逼和西班牙，佛得角門將禾仙夏（Vozinha）在賽後慶祝。（Reuters）

除了簽證保證金的限制外，來自多國参賽國的球迷也受到不同程度的限境，其中海地、伊朗、科特迪瓦和塞內加爾這四個晉級世界盃決賽周的國家則面臨全面入境禁令或部分入境限制。