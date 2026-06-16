歐盟啟動烏克蘭和摩爾多瓦首輪入盟談判　分析：短期難落地

歐盟將啟動與烏克蘭和摩爾多瓦（Moldova）的入盟談判首階段程式。



新華社報道，歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）上周五（6月12日）發表聯合聲明說，歐盟成員國已同意與烏克蘭和摩爾多瓦啟動首階段入盟談判。

歐盟將在6月15日舉行首輪政府間會議，開啟涉及法治、制度建設等領域的談判進程。

此前，以匈牙利為代表的部分歐盟成員國反對烏克蘭加入歐盟。但上月初就職的匈牙利總理毛焦爾（ Péter Magyar）本月說，匈牙利已同意開啟烏克蘭加入歐盟的談判。

烏克蘭和摩爾多瓦於2022年獲得歐盟候選國地位。分析人士認為，入盟談判通常曠日持久，啟動相關談判並不意味著兩國短期內就能加入歐盟，兩國的入盟之路將面臨國內相關改革進程與地區安全局勢等不確定因素。

本文獲《聯合早報》授權轉載

