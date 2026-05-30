歐盟解凍匈牙利164億歐元資金　新總理毛焦爾稱有助重振疲軟經濟

匈牙利新總理毛焦爾（ Péter Magyar）5月29日於比利時布魯塞爾，與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）舉行會談。會後，馮德萊恩宣布，將解凍屬於匈牙利的164億歐元（約1499億港元）歐盟資金，前提是匈牙利政府推進一系列「早就該進行的改革」。 她稱：「我們已經能感受到匈牙利正在經歷一場強勁的變革」。



毛焦爾周五稱，與歐盟達成的協議是「歷史性的突破」。他表示，這筆資金相當於匈牙利政府年度預算的約13%，有助匈牙利重振疲軟的經濟，資金將用於支持中小企、交通、醫療、教育及能源基礎設施等。

有關資金是在匈牙利前總理歐爾班（Viktor Orban）任內被凍結，原因包括關注匈牙利的貪腐及司法獨立受到侵蝕。

圖為2026年4月12日，匈牙利舉行國會大選，總理歐爾班（Viktor Orban）在部份點票結果公布後，在布達佩斯向支持者發表講話。（Reuters）

馮德萊恩說，匈牙利新政府和歐盟委員會就應對貪腐及法治方面的問題達成一致。匈牙利已決定加入歐洲檢察官辦公室，以保障歐盟資金安全，同時同意加強廉政機構權力。