克里姆林宮警告摩爾多瓦犯下嚴重錯誤　暗示其或成下一個烏克蘭？

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）10月12日向摩爾多瓦（Moldova）發出警告，暗示這個東歐小國有可能面臨與烏克蘭相同命運，引發國際關注。幾週前，摩爾多瓦舉行了選舉，親歐盟的行動與團結黨（PAS）贏得了議會多數席位。佩斯科夫批評，摩爾多瓦的新軍事戰略，是對俄採取不友善對抗性路線的延續。



佩斯科夫周日表示：「我們認為摩爾多瓦現任領導層正在犯下嚴重錯誤。」他補充說：「他們認為與歐洲建立關係的政策，包括對俄羅斯的徹底對抗。已經有一個國家犯了這個錯誤，這並未對該國帶來任何好處。」

摩爾多瓦上月28日舉行大選，現任總統桑杜（Maia Sandu）領導的親歐執政黨行動與團結黨最終獲得過半數選票，不僅保住國會多數，還大勝親俄勢力，被視為對莫斯科的一次打擊。

2025年9月29日，摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）在摩爾多瓦出席議會選舉結果公佈後的記者會。(Reuters)

上周，摩爾多瓦政府通過新的軍事戰略，將俄羅斯列為國家主要安全威脅，並警告烏克蘭戰火可能「蔓延至摩爾多瓦」。外界認為這一舉措進一步刺激了莫斯科當局。

摩爾多瓦與烏克蘭接壤，雖同樣未加入北約，惟在烏俄戰爭爆發幾天後，申請加入歐盟。摩爾多瓦的分離主義地區「聶斯特河沿岸」（Transnistria）1990年代開始被親俄份子控制，莫斯科至今仍維持在當地的軍事部署。