世界盃｜傳統強隊首戰命運迥異 佛得角海地等「魚腩」絕不失禮
今天凌晨，世界盃爆出了開賽以來的最大冷門：全隊身價超過12億歐元的豪門西班牙隊，被只有50多萬人口，全隊身價5000萬的非洲小島國佛得角逼和了！
要知道，光是一個西班牙隊的耶馬爾，身價就達到了兩億歐元，相當於佛得角全隊的4倍。因此在本場開打前，大家想的都是西班牙能刷幾個淨勝球，至少也要3:0吧。
而本場比賽表現亮眼的佛得角門將禾仙拿今年已經40歲高齡，身價只有5萬歐元，在葡萄牙的次級聯賽效力。在本場比賽勝利後，原先在社交平台上只有5萬粉絲的他，瞬間漲了150多萬粉絲。
此前，大眾和一眾足球名宿對世界盃擴軍到48支球隊頗有意見，覺得會讓比賽含金量和觀賞度下降。但開賽沒幾天，已經有了兩個大驚喜：
首先是亞洲足協的球隊竟然保持了不敗：
在剛剛結束的比賽中，頑強的伊朗兩度落後兩度追平，最後2：2新西蘭。此前韓國擊敗捷克，日本兩度逆轉逼平荷蘭，經常淪為「慘案背景板」的沙特阿拉伯賽和烏拉圭。就連上屆世界盃揭幕戰被厄瓜多爾虐菜的卡塔爾，都賽和了「歐洲強隊守門員」瑞士。
西班牙足球隊慘遭佛得角逼和▼▼▼
可能有人會說，那土耳其不是輸給澳洲了嗎？但是，土耳其加入的是歐洲足協，而澳洲是亞洲足協成員。
而澳洲加入亞洲足協的原因也非常搞笑：澳洲足球儘管整體水平有限，但在大洋洲卻可是超級霸主。
不過長期以來，國際足協給大洋洲的名額只有0.5個（畢竟確實都菜），大洋洲的第一名也需要和其他大洲的球隊打附加賽。這導致澳洲每次都是輕鬆拿到大洋洲第一，然後經常要跟南美的球隊來個硬碰硬。於是澳洲索性加入亞洲足協，讓新西蘭人去和南美球隊PK吧！
結果在世界盃擴軍到48支球隊後，大洋洲賽區直接擁有了一個完整的名額。如果澳洲還留着的話可以說是躺着進世界盃，結果現在便宜了新西蘭人。
這麼看來，中國隊打不進世界盃也一點都不冤，這幫亞洲球隊實力確實不一般。只能看看世界盃甚麼時候擴軍到64支甚至128支球隊了。（好像也不是很穩）
另外，本屆世界盃上，好幾個小島國表現亮眼：
昨天我們才發了一篇講庫拉索足球的文章，大家普遍覺得這樣的新秀小國，能進德國一個球就已經是非常不錯的成績了。結果佛得角直接逼平了西班牙，拿到了一個寶貴的積分。就連海地，前面也只是一球小負給蘇格蘭。
當然，這幾支球隊都依賴外籍兵：庫拉索薅荷蘭羊毛，佛得角去葡萄牙本土撈人（C朗的曾祖母就是佛得角人），海地滿世界找移居海外的海地人後代，也算是佔了不少便宜。
不過這更說明了兩國的足球青訓與選拔系統都是相當高效的，畢竟面積444平方公里的庫拉索和1157平方公里的佛得角，就算把全地球的七大姑八大姨都算上也沒多少人。
而海地由於國內局勢混亂，首都太子港甚至連國際航班都沒有了……因此，他們的領隊至今還沒踏上過海地的土地。在整個預選賽階段，海地隊的主場都設在庫拉索。
各大傳統豪門，現在則是喜憂參半：
德國隊依然發揮了第一場虐菜的傳統，在7:1庫拉索的同時，讓巴西人夢迴2014。
而此前巴西與摩洛哥的比賽中，反而是上屆世界盃最大黑馬摩洛哥在場上顯得更像一支強隊，巴西全場苦苦支撐。最後能撈個和局，對巴西來說都算是好消息。
頗為有趣的是本屆世界盃有大批意大利人選擇支持巴西隊，因為他們的領隊是意大利名帥安察洛堤……好吧，知道你們沒進世界盃了。
西班牙的未來則充滿了不確定性：連公認最弱的佛得角都拿不下，烏拉圭和沙特阿拉伯可不是吃素的。
明天凌晨開始，麥巴比、夏蘭特、美斯等一眾大牌球星將迎來本屆世界盃的首戰。他們的對手都不算強，但是能不能贏，還不好說。
就像法國明天要對陣的塞內加爾，也是他們的老冤家了：
2002年世界盃的揭幕戰上，當時身為衛冕冠軍的法國，被第一次參加世界盃的塞內加爾0:1爆冷，最後小組未出線打道回府。
足球是圓的，賽場上任何事都可能發生。你覺得本屆世界盃誰最有可能成為黑馬，哪支強隊又會爆冷早早出局呢？歡迎留言區分享。
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