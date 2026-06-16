世界盃｜傳統強隊首戰命運迥異　佛得角海地等「魚腩」絕不失禮

今天凌晨，世界盃爆出了開賽以來的最大冷門：全隊身價超過12億歐元的豪門西班牙隊，被只有50多萬人口，全隊身價5000萬的非洲小島國佛得角逼和了！



要知道，光是一個西班牙隊的耶馬爾，身價就達到了兩億歐元，相當於佛得角全隊的4倍。因此在本場開打前，大家想的都是西班牙能刷幾個淨勝球，至少也要3:0吧。

而本場比賽表現亮眼的佛得角門將禾仙拿今年已經40歲高齡，身價只有5萬歐元，在葡萄牙的次級聯賽效力。在本場比賽勝利後，原先在社交平台上只有5萬粉絲的他，瞬間漲了150多萬粉絲。

2026年6月15日，佛得角國家足球隊球迷在觀看與西班牙的世界盃小組賽比賽時做出反應。（Retuers）

此前，大眾和一眾足球名宿對世界盃擴軍到48支球隊頗有意見，覺得會讓比賽含金量和觀賞度下降。但開賽沒幾天，已經有了兩個大驚喜：

首先是亞洲足協的球隊竟然保持了不敗：

在剛剛結束的比賽中，頑強的伊朗兩度落後兩度追平，最後2：2新西蘭。此前韓國擊敗捷克，日本兩度逆轉逼平荷蘭，經常淪為「慘案背景板」的沙特阿拉伯賽和烏拉圭。就連上屆世界盃揭幕戰被厄瓜多爾虐菜的卡塔爾，都賽和了「歐洲強隊守門員」瑞士。

西班牙足球隊慘遭佛得角逼和▼▼▼

可能有人會說，那土耳其不是輸給澳洲了嗎？但是，土耳其加入的是歐洲足協，而澳洲是亞洲足協成員。

而澳洲加入亞洲足協的原因也非常搞笑：澳洲足球儘管整體水平有限，但在大洋洲卻可是超級霸主。

不過長期以來，國際足協給大洋洲的名額只有0.5個（畢竟確實都菜），大洋洲的第一名也需要和其他大洲的球隊打附加賽。這導致澳洲每次都是輕鬆拿到大洋洲第一，然後經常要跟南美的球隊來個硬碰硬。於是澳洲索性加入亞洲足協，讓新西蘭人去和南美球隊PK吧！

澳洲由大洋洲轉戰亞洲，冀提高競爭水平。圖為澳洲前鋒伊蘭觀達在今屆世界盃分組賽對土耳其時，以一敵三仍然破門先開紀錄。（路透社）

結果在世界盃擴軍到48支球隊後，大洋洲賽區直接擁有了一個完整的名額。如果澳洲還留着的話可以說是躺着進世界盃，結果現在便宜了新西蘭人。

這麼看來，中國隊打不進世界盃也一點都不冤，這幫亞洲球隊實力確實不一般。只能看看世界盃甚麼時候擴軍到64支甚至128支球隊了。（好像也不是很穩）

另外，本屆世界盃上，好幾個小島國表現亮眼：

昨天我們才發了一篇講庫拉索足球的文章，大家普遍覺得這樣的新秀小國，能進德國一個球就已經是非常不錯的成績了。結果佛得角直接逼平了西班牙，拿到了一個寶貴的積分。就連海地，前面也只是一球小負給蘇格蘭。

當然，這幾支球隊都依賴外籍兵：庫拉索薅荷蘭羊毛，佛得角去葡萄牙本土撈人（C朗的曾祖母就是佛得角人），海地滿世界找移居海外的海地人後代，也算是佔了不少便宜。

不過這更說明了兩國的足球青訓與選拔系統都是相當高效的，畢竟面積444平方公里的庫拉索和1157平方公里的佛得角，就算把全地球的七大姑八大姨都算上也沒多少人。

庫拉索足球隊的青訓與選拔系統相當高效，圖為擁有華裔血統的陳達毅（Tahith Chong）於世界盃前友賽蘇格蘭慶祝取得入球。（Reuters）

而海地由於國內局勢混亂，首都太子港甚至連國際航班都沒有了……因此，他們的領隊至今還沒踏上過海地的土地。在整個預選賽階段，海地隊的主場都設在庫拉索。

各大傳統豪門，現在則是喜憂參半：

德國隊依然發揮了第一場虐菜的傳統，在7:1庫拉索的同時，讓巴西人夢迴2014。

而此前巴西與摩洛哥的比賽中，反而是上屆世界盃最大黑馬摩洛哥在場上顯得更像一支強隊，巴西全場苦苦支撐。最後能撈個和局，對巴西來說都算是好消息。

日前巴西以1：1賽和摩洛哥的分組賽，尼馬連球衣都沒有換上。（路透社）

頗為有趣的是本屆世界盃有大批意大利人選擇支持巴西隊，因為他們的領隊是意大利名帥安察洛堤……好吧，知道你們沒進世界盃了。

西班牙的未來則充滿了不確定性：連公認最弱的佛得角都拿不下，烏拉圭和沙特阿拉伯可不是吃素的。

西班牙足球隊的未來充滿了不確定性。（Reuters）

明天凌晨開始，麥巴比、夏蘭特、美斯等一眾大牌球星將迎來本屆世界盃的首戰。他們的對手都不算強，但是能不能贏，還不好說。

就像法國明天要對陣的塞內加爾，也是他們的老冤家了：

2002年世界盃的揭幕戰上，當時身為衛冕冠軍的法國，被第一次參加世界盃的塞內加爾0:1爆冷，最後小組未出線打道回府。

足球是圓的，賽場上任何事都可能發生。你覺得本屆世界盃誰最有可能成為黑馬，哪支強隊又會爆冷早早出局呢？歡迎留言區分享。

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