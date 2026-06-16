美國伊朗達協議但各說各話　美媒點出3大分歧

美國與伊朗達成諒解備忘錄，擬周五簽署，未來繼續就進一步協議展開談判。不過美媒指出，雖然雙方指達成共識，惟在公開聲明中，兩方仍有取態不一、各說各話情況，包括在霍爾木茲海峽、應對黎巴嫩衝突及解凍資金的議題上。



美媒指，雙方聲明存在差異，由於協議全文尚未公布，故此仍有許多未知之處。

1. 霍爾木茲海峽

美國總統特朗普（Donald Trump）一再指，霍爾木茲海峽將在周五協議簽署後重新開放，並最終會確保水道「永久免收費用」。

伊朗則表示協議包括立即解除美國的海上封鎖，伊媒稱，協議草案包括於30天內重新開放海峽，前提是「伊朗方面安排」的情況下。伊朗外交部後來更指，無意收通行費，但會收取海上「服務費」。

2026年6月16日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）赴法國出席七國集團（G7）峰會。（Reuters）

2. 黎巴嫩衝突

巴基斯坦總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）表示，雙方已「宣布立即永久停止所有戰線的軍事行動，包括在黎巴嫩的戰線」。伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）也表示，協議將包括「永久立即結束包括黎巴嫩在內的所有戰線的戰爭」。

特朗普在6月14日的談話中則未有提及黎巴嫩，他16日在G7峰會上則指，以色列與黎巴嫩真主黨的戰鬥「已經持續太久」，提倡讓敘利亞去「處理黎巴嫩真主黨問題」。

以色列在14日仍對貝魯特發動空襲，尚未就該協議發表評論。

2025年4月30日，伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）出席在荷蘭海牙的國際法院聽證會，討論以色列的人道主義義務，和涉及對加沙援助阻礙的事宜。（Getty）

3. 解凍資金

伊方指，在周五簽署協議後，德黑蘭和華府之間為期60天的談判，便將取決於美國履行若干義務，包括解凍數以十億美元計的伊朗遭凍結資金。

美媒則引述一位美國官員駁斥此一說法，其指「完全是無稽之談。這是一項按績效去實行的協議，如果伊朗不履行其承諾，任何凍結資金都不會解凍。」