美國出爾反爾伊朗不依不饒　伊朗隊首站踢平新西蘭分量不只在球場

根據世界盃首輪小組賽賽程，伊朗隊三場小組賽都在美國境內進行。當地時間6月15日和21日在洛杉磯分別對陣新西蘭隊和比利時隊，26日在西雅圖對陣埃及隊。



之前伊朗足協曾向媒體透露，伊朗國足參加2026美加墨世界盃期間可以在美國過夜。但是6月15日當天伊朗隊參加小組賽首戰與新西蘭隊2比2戰平後僅數小時，就接到美方的命令，要求他們立即離開美國並返回其位於墨西哥的訓練基地。這種出爾反爾着實出人意料。

有分析認為美國此舉和美伊正在進行的談判有關。

香港時間2026年6月16日，伊朗對決新西蘭的2026世界盃分組賽賽事於美國洛杉磯展開。（Reuters）

美國方面14日宣佈與伊朗達成停戰諒解備忘錄。正式簽字儀式將於19日在瑞士舉行。按照美國說法，協議條款已基本確定生效。但伊朗稱伊美19日簽署諒解備忘錄後，伊朗將視美方履行承諾的情況啟動為期60天。如果協議生效時間是從19日開始算，因此相關制裁不會在6月14日就解除。美國只能讓伊朗隊離開。

也有一些聲音認為，近日伊朗多個駐外使館發布了由AI生成的伊朗球隊與米納布孩子們共同參加世界盃的視頻，並表示：「為了紀念美國導彈襲擊學校中遇難的168位米納布天使，伊朗國家足球隊在2026年世界盃上取名叫做『米納布168』。」

之前伊朗國家隊在備戰美加墨世界盃期間，全員在隊服上佩戴了「168」字樣的紀念徽章。有現場記者拍到，所有走下飛機的伊朗球員、教練和工作人員，胸前都統一佩戴着一枚金色紀念章，徽章上清晰刻着數字168。

伊朗使領館發布AI生成片致哀：球員牽遇襲喪生學童出場

伊朗隊球員在墨西哥訓練場積極備戰。（路透社）

為了報復伊朗在世界盃期間持續進行的輿論進攻，美國採取了讓伊朗隊立刻出境的措施。這是兩國圍繞世界盃進行的政治輿論鬥爭，是兩國戰爭的延續。

還有一些體育評價員認為伊朗2比2踢平新西蘭的意義不只是平局，分量不只在球場上。伊朗隊在美墨邊境的地方進行訓練，球隊後勤出行受限、安保管控規格異於普通參賽隊伍，備戰節奏極易被外部干擾。

6月14日從墨西哥蒂華納前往洛杉磯參賽的這段路程本應非常短，但球隊卻在途中經歷了長達五個小時的旅程和安檢折騰。這樣的情況下伊朗隊仍然在首站踢平對手，表現可圈可點。

2026年6月15日，美國洛杉磯，2026世界盃G組首輪賽事伊朗對決新西蘭。圖為伊朗隊主帥加蘭諾伊（Amir Ghalenoei）在熱身時段四處張望。（Reuters）

現在外界都在盛傳，美國和伊朗在世界盃相遇的可能性。考慮到本屆世界盃4分就能出線，如果伊朗和美國雙雙獲得小組第二，二者將會在淘汰賽階段相遇，而比賽的時間是美國獨立日前一天。

美國隊目前在FIFA排名第17位左右，擁有多名效力於歐洲五大聯賽的青年才俊。而排名第20位左右的伊朗隊則以戰術紀律嚴明、身體硬朗和反擊犀利見長，是典型的亞洲傳統強隊。兩者的實力並非天差地別。

美國在美伊戰爭中並沒有讓伊朗屈服，如果在世界期間美國隊被伊朗隊踢贏或者踢平，將會成為輿論關注的焦點，美國的顏面將受損。美國突然下令讓伊朗隊離開，是為了給伊朗隊製造麻煩，影響接下來的比賽節奏和心態。