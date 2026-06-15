瑞士日內瓦約2萬人示威反G7峰會　警施放催淚彈及水炮驅散

七國集團（G7）峰會將於15至17日在法國埃維昂萊班（Évian-les-Bains）舉行，約2萬人在鄰國瑞士首都日內瓦舉行抗議活動，惟示威隨後演變成警民衝突。警方出動水炮車並發射催淚氣體驅散。



據路透社報道，抗議活動最初和平進行，隨後有示威者縱火焚燒一輛特斯拉、破壞聯合國機構建築的窗戶。警方出動水炮車和催淚彈驅散抗議者，有示威者向警員扔磚塊。

示威者抨擊G7是富裕國家的聚會，象徵政治與經濟權力過度集中，加劇不平等。抗議由「反七國集團聯盟」發起，參與者包括女權、環保、反資本主義及反法西斯人士。

多年來，在七國集團峰會期間，抗議活動頻發生。當地許多商家用木板封起門窗，以防暴力和搶劫等衝突。

目前，瑞士已加強保安，在近法國的邊境地區部署4000名軍警並關閉瑞法邊境25個公路口岸。同時，法國警方在峰會會場一帶動員逾萬名警員戒備，出動直升機在空中巡查，亦在附近大樓高位制高點部署警力。