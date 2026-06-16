特朗普出席G7峰會晤馬克龍 稱與伊朗達協議後或轉向斡旋俄烏停火
撰文：劉耀洋
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月15日赴法國出席七國集團（G7）峰會期間，與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）舉行雙邊會晤。他表示美國與伊朗就戰爭達成協議後，他或可以將注意力轉向斡旋俄羅斯與烏克蘭之間的停火。
路透社15日報道，特朗普與馬克龍一起回應記者提問時，他表示美國和伊朗已經簽署了旨在結束戰爭的諒解備忘錄，但他不清楚何時會公布備忘錄文本。
他接着告訴馬克龍，有些船隻目前已經可以順利通過遭伊朗實際封鎖的霍爾木茲海峽，認為美國現階段已不需要太多幫助。
另外，特朗普揚言隨着美國與伊朗達成協議，他現在將可以把注意力轉向努力促成烏克蘭和俄羅斯之間的和平。
特朗普稱，美方已和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）以及俄羅斯總普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）進行談話。他表示：「我們或許可以在這方面（俄烏停火）有所作為......我認為他們兩人都對此持開放態度。」
據報道，特朗普將在峰會上與澤連斯基舉行工作會議；後者15日提到，他已提議在G7峰會上與普京會晤，就結束俄烏戰爭進行會談。
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