美伊協議細節曝光　WSJ：伊朗簽署後可立即出售石油

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）6月16日（周二）引述消息人士報道，根據美伊雙方達成的諒解備忘錄，美國將允許伊朗立即開始出售石油及燃料。據悉，石油銷售制裁豁免的條款將於本週協議簽署後立即生效，並涵蓋為促進銷售所需的必要服務，包括銀行、運輸及保險等。



報道指，儘管伊朗將獲得石油銷售方面的初步制裁減輕，但持續的豁免將與伊朗在開放霍爾木茲海峽、核計劃問題上履行美國要求的程度掛鈎。而伊朗目前仍無法立即獲得數十億美元的凍結資金。

2026年6月15日，從阿曼穆桑代姆眺望霍爾木茲海峽的船隻。（Reuters）

非牟利組織「聯合反對伊朗核武」表示，一艘載有原油的伊朗超級油輪，已於周二離開恰巴哈爾港，並突破美國封鎖、且在定位追蹤系統處於開啟的狀態下駛離阿曼灣。這是自4月美國實施封鎖以來首度出現此類情況。

美國及以色列的許多國會議員與政界人士反對在未獲得伊朗重大讓步之前，就對其進行金融制裁豁免，並放鬆美方的封鎖壓力。

資料圖片：美國和伊朗的國旗。（Reuters）

美國智庫「華盛頓研究所」專研伊朗事務的高級研究員納迪米（Farzin Nadimi）表示，允許伊朗出口石油意味着美國放棄一項關鍵的籌碼。但白宮認為，為了開放霍爾木茲海峽，可能不得不做出這一讓步。