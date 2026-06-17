特朗普晤澤連斯基促俄羅斯停戰　暗示將重啟對俄石油制裁施壓

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月16日（周二）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤後表示，俄烏應停戰以實現和平，並表示美方願盡其所能幫助結束衝突。特朗普暗示，正考慮重啟對俄羅斯的石油制裁，向對方施壓。



路透社報道，特朗普再次強調俄烏戰爭導致許多年輕人在戰場上喪生，俄羅斯應該與烏克蘭達成協議，並稱美國願幫助雙方結束衝突。

2026年6月16日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，中）及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）出席於法國埃維昂萊班（Évian-les-Bains）舉行的G7峰會。（Reuters）

澤連斯基在與特朗普會晤後表示，G7領導人一致認為俄羅斯並沒有贏得這場戰爭。他指自己與G7領導人討論了針對俄油出口、銀行業及軍事生產的額外制裁措施，以迫使俄羅斯回到談判桌前。

雖然澤連斯基及其歐洲盟友均希望美方對俄施加更大壓力，以便烏克蘭在未來的和平談判中取得優勢。但特朗普僅表示，華府可考慮讓俄羅斯石油豁免失效，但並未提及更廣泛的懲罰措施。