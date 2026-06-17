特朗普晤卡尼對話曝光　稱滿意加方向中國電動車進口設限｜有片

加拿大總理卡尼（Mark Carney）6月16日（周二）出席G7峰會期間，被拍到在工作午餐前俯身與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）交談。當時現場麥克風並未關閉，因此意外收錄卡尼向特朗普匯報加拿大對進口中國電動車數量設限的對話。



加拿大廣播公司（CBC）報道，當時會議現場正準備工作午餐，鏡頭則顯示卡尼在俯身與特朗普交談。房間裏的麥克風隱約捕捉到了他們之間的對話，似乎在談論加拿大最近與中國達成的一項協議，該協議允許少量中國電動車以較低的關稅進入加拿大市場。

加拿大媒體就卡尼與特朗普私下對話的報道：

卡尼被聽到說：「不到我們市場份額的3%，4.9萬輛車」，指以較低稅率進口到加拿大的車輛數量。他邊做手勢邊說，「有上限。我們已設上限，有一條硬性界線」。

接着聽見他對特朗普說，「我認為你其實會喜歡」。而坐着的特朗普則回應道，「那很好。我喜歡」。

關於對話的意外曝光，加拿大加美貿易部長勒布朗（Dominic LeBlanc）則回應稱，卡尼對特朗普說的話「沒什麼新鮮的」。他表示，「總理藉此機會討論這一眾所周知的情況，這並不令人意外」。