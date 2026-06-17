恩芬天奴晤伊朗隊　對遭遇表同情　盛讚向世界傳達有力信息｜有片

2026世界盃G組6月16日（周二）舉行兩場賽事，賽前備受關注的伊朗隊與新西蘭踢成2:2平手。據伊朗球員表示，國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）賽後前往更衣室，與伊朗職球員舉行會面。恩芬天奴表示明白他們的遭遇，但認為伊朗隊比這些挑戰強大，他又盛讚伊朗在球場上向全世界傳達了強而有力的信息。



恩芬天奴賽後在更衣室與伊朗隊職球員舉行會面：

由於美國自2月底以來向伊朗發動的戰爭，導致兩國關係緊張。

雖然伊朗隊的球員最終能夠獲得簽證入境美國參賽，但有15名職員卻未能獲得簽證入境。

而本來獲准在美國過夜的伊朗隊，賽後卻被要求立即離開洛杉磯，回到他們位於墨西哥的駐地。

當恩芬天奴前往更衣室與伊朗職球員會面時，他們向恩芬天奴反映對旅行安排和簽證相關問題的憂慮。

從網上影片可見，恩芬天奴透過翻譯向全體伊朗隊表示：「你們向家人、朋友、人民、全世界證明了你們已進入世界盃，你們的實力毋庸置疑，而且還有兩場比賽要打。在接下來的兩場比賽中，你們將再次讓全世界為你們的付出感到驕傲。感謝你們來到這裏。」

恩芬太奴強調：「這真是令人無比激動。我知道你們經歷了什麼，我完全理解，但你們比一切都更強大。你們向全世界傳遞了一個強而有力的信息。你們團結了整個球場，團結了整個球場，團結在你們身後，團結在伊朗國家隊身後。你們向世界傳遞了一個如此強大的信息。」

恩芬天奴總後指：「我還要再說一句：這僅僅是世界盃的開始。你們正在創造歷史，全世界都在關注你們。繼續用心去踢，為了你們的人民、你們的家人、你們的球迷，為了所有愛上伊朗國家隊的人們。你們比一切都更強大。」

伊朗隊教練塔雷米（Mehdi Taremi）有藉此機會向恩芬天奴反映球隊遭受不公平待遇，而恩芬太奴據報承諾盡可能向伊朗隊提供協助。