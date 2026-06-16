世界盃‧有片︱伊朗領館AI生成片致哀：球員牽遇襲喪生學童出場

世界盃決賽周期間，伊朗多個駐外使館近日在社交平台發布一段AI生成影片，模擬伊朗國家足球隊隊員與一群學童攜手進入球場，向今年2月米納卜（Minab）市小學遭導彈襲擊事件中的罹難學童致哀。



2026年2月28日，米納卜市一所女子小學遭導彈襲擊，釀成上百名學童遇難。伊朗宣稱空襲中共有168名罹難者，當中大部分是學童。伊朗官方認定襲擊由美方發起，美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）於3月宣布啟動相關調查，但白宮至今未正式承認責任或給出解釋。

伊朗足協主席塔傑（Mehdi Taj）6月13日接受媒體採訪時證實，伊朗球員都會佩戴一枚名為「米納卜168」的徽章，專門紀念在襲擊中喪生的168名兒童及教師。塔傑強調，伊朗國家足球隊此次參賽背負特殊使命，將全程以「米納卜168」的名義參與本屆世界盃賽事。

當被問及美國總統暗示德黑蘭和華盛頓之間可能很快就會宣布達成協議的言論時，塔傑強調，伊朗國家隊仍然專注於足球。

他說：「我們球隊來這裡是為了參加足球比賽。我們已經做了最充分的準備，球隊狀態良好。我們歡迎任何符合國家利益、有助於和平的協議，但國家隊的全部精力都集中在接下來的比賽中。」