英媒：美伊協議設3000億美元私人基金投資伊朗　逾半數獲出資承諾

據路透社6月17日引述消息人士報道，美伊框架協議中概述了一項旨在促進對伊朗投資的3000億美元私人基金，其中超過一半的資金已被承諾投入。該基金旨在為雙方提供經濟激勵，以促成最終協議的達成。



報道指，這項新基金是私人投資工具，而非重建或賠償計劃，不會包含任何政府資金或補助金。消息人士稱，總部位於美國、海灣阿拉伯國家、亞洲、南美洲及非洲的公司已同意提供資金，承諾的投資涵蓋能源、物流、製造業和運輸等領域。

2026年6月15日，從阿曼穆桑代姆眺望霍爾木茲海峽的船隻。（Reuters）

一位伊朗高級消息人士告訴路透社，德黑蘭最初曾向美國尋求4千億美元的戰爭損失賠償，但華盛頓方面表示不會提供。隨後，該基金的構想應運而生，而基金則將被命名為「重建與發展基金」。

圖為2022年1月27日路透社製作的設計圖片，伊朗及美國的國旗被印在一張紙上。（Reuters）

該機制設想區域內各國將以各種方式提供協助。這些方式包括取得貸款、設立信貸額度，或直接資助戰爭中受損場所的重建工作，例如穆巴拉克鋼鐵廠、煉油廠、機場以及其他受影響基礎設施。