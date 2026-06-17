美伊協議正式簽署前夕　伊朗：以軍須撤出黎巴嫩　否則不徹底終戰

美國與伊朗即將於6月19日在瑞士正式簽署有關伊朗戰爭的諒解備忘錄，但伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）周二進一步提出要求指，除非以色列軍隊撤出其目前佔領的黎巴嫩領土，否則戰爭不會徹底結束。



綜合外媒報道，伊朗外長發表上述言論之際，特朗普也在七國集團（G71）峰會上抨擊以色列在黎巴嫩的軍事行動，稱上以軍最近對黎巴嫩的襲擊相當「惡毒和過份」，甚至建議由敘利亞接手對付黎巴嫩真主黨。

2026年2月17日，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在瑞士日內瓦聯合國裁軍會議特別會議上發表講話。（Reuters）

外媒分析指，儘管相關協議的詳細內容未公開，但由於以色列已明確拒絕從黎巴嫩，伊方的要求有可能使協議破裂，導致全面戰爭重新爆發。

不過，目前地區緊張局勢未有進一步惡化，甚至有跡象顯示美國對伊朗港口的封鎖解除後，船隻流動量開始增加，伊朗也重新對外出口原油。

2026年6月10日， 從黎巴嫩南部地區Houmine El Faouqa拍攝的照片顯示，以色列對某地進行空襲後，該位置濃煙滾滾。（Reuters）

據海事情報公司TankerTrackers，伊朗國家油輪公司 (NITC) 運營的至少兩艘大型油輪於15日駛離伊朗，共載有約380萬桶原油，目前甚至已經駛過先前美國海軍設置封鎖線。