美伊協議正式簽署前夕 伊朗：以軍須撤出黎巴嫩 否則不徹底終戰
撰文：劉耀洋
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美國與伊朗即將於6月19日在瑞士正式簽署有關伊朗戰爭的諒解備忘錄，但伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）周二進一步提出要求指，除非以色列軍隊撤出其目前佔領的黎巴嫩領土，否則戰爭不會徹底結束。
綜合外媒報道，伊朗外長發表上述言論之際，特朗普也在七國集團（G71）峰會上抨擊以色列在黎巴嫩的軍事行動，稱上以軍最近對黎巴嫩的襲擊相當「惡毒和過份」，甚至建議由敘利亞接手對付黎巴嫩真主黨。
外媒分析指，儘管相關協議的詳細內容未公開，但由於以色列已明確拒絕從黎巴嫩，伊方的要求有可能使協議破裂，導致全面戰爭重新爆發。
不過，目前地區緊張局勢未有進一步惡化，甚至有跡象顯示美國對伊朗港口的封鎖解除後，船隻流動量開始增加，伊朗也重新對外出口原油。
據海事情報公司TankerTrackers，伊朗國家油輪公司 (NITC) 運營的至少兩艘大型油輪於15日駛離伊朗，共載有約380萬桶原油，目前甚至已經駛過先前美國海軍設置封鎖線。
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