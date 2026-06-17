路透：美國暫緩將DeepSeek等百多家中企列黑名單　避免激怒北京

路透社6月17日援引知情人士報道，美國政府暫緩將中國AI企業DeepSeek、存儲芯片製造商長鑫存儲（CXMT）等100多家公司列入黑名單。知情人士透露，自2025年底以來，美國商務部工業安全局局長凱斯勒（Jeffrey Kessler）一直傾向避免將中國企業列入實體清單，以免進一步加劇美中關係緊張。



知情人士稱，上述多家中國企業原計劃被列入實體清單，原因是其供應的俄羅斯無人機去年9月在波蘭被發現並回收。此外，數十家中國企業因向中國高校銷售受限制的英偉達晶片而被認定存在國家安全風險，但最終未被列入名單。

根據程序，是否將企業列入實體清單須由美國商務部、國防部、能源部、國務院，以及部分情況下財政部官員組成的跨部門委員會決定。知情人士稱，委員會已批准部分企業列入名單，但商務部至今未予公佈。

4月24日，DeepSeek V4正式發佈——首發平台不是英偉達，是華為昇騰。(Getty)

自去年10月以來，美國一直未公佈新的實體清單物件。華盛頓智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）全球供應鏈研究員Philip Luck指出，這是10多年來實體清單更新間隔最長的一次。 他認為，長期沒有新增制裁物件，可能導致美國技術持續流向潛在對手，並最終被用於損害美國利益。