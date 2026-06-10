美智庫報告：中美航天創新差距正縮小　中國正威脅美太空霸主地位

美國智庫報告指出，中國航天業正在縮小與美國之間的創新差距，並警告，若美國不能儘快採取果斷行動，中國將有可能在全球航天經濟中佔據首位。



美國訊息技術與創新基金會（ITIF）6月8日發布報告，從多個細分領域評估中美兩國在航天領域的差距。

報告指出，在地軌衛星寬帶網絡和可重複使用運載火箭領域，美國仍保持領先，中國尚未掌握部分關鍵技術；而在定位導航與授時衛星、對地觀測衛星，以及反衛星作戰能力方面，中國已超越美國；在空間站建設方面，中美則實力相當。

2026年5月24日，搭載神舟二十三號載人飛船的長征二號F遙二十三運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射。（新華社）

【延伸閲讀】中國專家｢劇透｣航天進程：嫦娥七號找水、北斗升級、載人探月推進（點擊放大瀏覽）

+ 30

具體來看，在低軌寬帶衛星領域，中國的創新能力低於美國，但目前正在推進「千帆」和「國網」兩大衛星星座建設，計劃到2030年部署2萬8000顆衛星。

在可重複使用運載火箭方面，報告稱，中國當前面臨的最大挑戰是缺乏一款可運行的可重複使用火箭。儘管中國擁有眾多發射企業，部分已在關鍵部件上取得進展，但仍未有企業完成完整系統的無瑕疵測試。

不過，中國在定位、導航與授時衛星領域具有優勢。這類衛星主要用於導航、供應鏈管理等，同時對軍事行動協調至關重要，是當今最重要的軍民兩用航天技術之一。

報告指出，中國的北斗衛星導航系統比美國的全球定位系統（GPS）更具創新性。北斗系統有50顆衛星，採用多軌道架構和星間鏈路技術，因此相比僅有37顆衛星且依賴單一軌道的GPS，在定位上更精確。

中國計劃2035年建成下一代北斗系統。（央視新聞）

中國另一優勢領域是對地觀測衛星。這類衛星既能用於精準農業和災害預防等，也被用於軍事情報收集和戰場協調。報告認為，美國長期在對地觀測領域處於領先地位，但目前在可見光、雷達以及高光譜成像等多個方面已落後於中國。

此外，報告引述美國軍方情報稱，中國軍方正在研發反衛星（antisatellite）地面和太空武器，旨在通過開展反太空作戰行動來威懾外國軍事行動。報告同時引述美國空軍稱，美國也將很快開始研發類似的太空作戰技術。

在空間站方面，中國的「天宮」空間站於2021年開始建設，隔年投入使用。報告認為，中美在空間站建設方面實力相當，並稱中國以「驚人的速度」建成空間站，表明其具備快速且規模化製造航天技術的能力。

報告最後指出，美國總的來說仍是航天技術領域最具創新力的國家，但中國已對美國的領導地位構成切實威脅。

如果美國不盡快採取果斷行動，中國將在全球航天經濟中佔據首位。 美國訊息技術與創新基金會報告

業內人士：中美在軌衛星規模仍有顯著差距

新加坡火箭公司赤道太空系統（Equatorial Space Systems）行政總裁格沃茲（Simon Gwozdz）接受《聯合早報》採訪時說，中國擁有全球最全面、最完整的航天生態系統之一，涵蓋衛星製造、發射及數據處理等上下游能力。

在許多方面，中國商業航天企業在技術成熟度上已與美國同行實現了質的對等。 格沃茲

不過，他指出，中美兩國在規模上仍存在顯著差距。美國目前運營着全球78%以上的在軌衛星，而中國僅佔8%。在具有重要商業價值近地軌道領域，這一差異更明顯：美國86%，中國4%。

格沃茲進一步說，這一巨大差距可直接歸因於發射能力的限制。美國去年發射總載荷超2700頓，主要由商業航天機構完成；中國僅發射315噸，約佔全球發射能力的10%，其中多數仍由國家航天機構完成。

2026年5月22日，SpaceX旗下的星艦V3（Starship V3）成功發射升空，進行第12次試飛。（X@SpaceX）

他指出，少數中國商業火箭公司已成功將衛星送入軌道，其中一些實現了較為先進的技術突破，但受地理限制、空域管理、發射場資源等因素影響，擴大整體發射能力遠比擴建衛星工廠更困難。

格沃茲說：「儘管中國的雄心顯而易見，但發射能力的限制，以及中國企業在海外發射選項上相對受限，要實現趕超可能需要數年的時間。」

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。