英媒：英國鬧軍艦荒　被迫向法國求助抵禦俄威脅　遭批國恥

英國《每日郵報》4月12日引述消息人士報道，稱由於艦艇嚴重不足，英國皇家海軍被迫請求法國協助，以應對俄羅斯在其領海及周邊地區的軍事威脅，此舉被政客批為「民族恥辱」。目前，英國國防部只承認希望獲得更多國防資金，否認需法國幫助。



高級國防消息人士透露，面對俄羅斯日益頻繁的軍事展示，英國艦隊已難以履行「作戰承諾」，被迫向法國尋求支援。據悉，俄羅斯上週曾派遣三艘潛艇進入英國北部水域，企圖破壞海底電纜，而當時英國唯一可用的「龍號」（HMS Dragon）驅逐艦正部署在東地中海。

英國皇家海軍的「默西號」（HMS Mersey）巡邏艦 在不明地點追蹤俄羅斯海軍的格裡戈洛維奇海軍上將級護衛艦（Admiral Grigorovich）和「克拉斯諾達爾號」(Krasnodar)隱形潛艇。此為未註日期的圖片。（Reuters）

報道稱，目前英國海軍僅1艘潛艇、2艘護衛艦可立即執行任務，遠無法滿足防禦需求。法國海軍擁有約120艘艦艇，其中護衛艦和驅逐艦比英國多，且更現代化。英國海軍參謀人員已在制定應急計劃，或需法國協助登船行動及海上監視。

一位高級軍方人士表示：「如果沒有法國的支持，我們根本沒有足夠的軍艦能力來確保海岸線的安全。」

此消息引發國內爭議，英國改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）稱其為「民族恥辱」，並指責政府重福利輕國防。英國國防部否認需法國幫助，但國防大臣賀理安（John Healey，又譯希利）承認希望獲得更多國防資金，相關國防投資計劃仍未公布。法國方面表示，已與英國共用情報，具備提供幫助的能力。