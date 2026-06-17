美兩黨議員抱怨美伊協議內容不透明　特朗普：願提交國會審議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月16日在法國出席七國集團（G7）峰會期間，與阿聯酋總統阿勒納哈揚（Mohamed bin Zayed Al Nahyan）舉行雙邊會唔。前者回應記者提問時，稱他願意將結束與伊朗戰爭的協議提交美國會審議。此前，美國民主共和兩黨議員皆曾抱怨特朗普多次提到美伊諒解備忘錄，卻未公布詳細內容。



路透社報道，特朗普被問到會否將與伊朗的協議送交國會時，他表示：「我不介意......我以前從沒想過要送交（國會）......我喜歡這個主意。」

這張路透社2025年1月15日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型和美國、伊朗國旗。（Reuters）

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）同日稍早在參議院會議開幕時曾批評，特朗普聲稱他與伊朗達成「諒解」已經兩天，但卻仍然沒有公佈任何細節，呼籲特朗藉普政府向國會報告情況。

參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）坦言，特朗普政府不與同黨議員分享重大進展的資訊實屬罕見，共和黨成員正在向特朗普施壓，要求其提供美伊諒解備忘錄的文本。

2026年6月16日，美國總統特朗普在法國埃維昂萊班出席七國集團（G7）峰會期間，與阿聯酋總統阿勒納哈揚（Mohamed bin Zayed Al Nahyan）舉行雙邊會唔。（Reuters）

特朗普與副總統萬斯（JD Vance）曾透露，美伊諒解備忘錄的詳細內容將於本周五舉行正式簽署儀式後才會公布。不過外媒披露了部份協議細節，稱伊朗簽署後將獲允立即開始對外出售石油及燃料，而協議中也概述了一項旨在促進對伊朗投資的3000億美元私人基金。