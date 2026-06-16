曾拍《夫妻的世界》等知名韓劇　韓國電視台JTBC爆財務危機

韓國媒體巨頭中央集團旗下電視台JTBC因未能償還到期206億韓圜（約1億港元）證券化貸款而違約，6月15日申請重組，法院隨後凍結其資產和債權。



除了JTBC外，申請重組的還有中央集團另外4間子公司，中央集團控股公司、Contentree JoongAng、Megabox JoongAng及JoongAng P&I向首爾破產法院申請企業重整。

據《韓國時報》報道，法院已發布資產保全措施及全面禁止命令，凍結相關公司資產處置及債權追償。

人妻怒向法院求償100萬元新台幣精神慰撫金，惟因舉證不足，被台南地方法院判處敗訴。（《夫妻的世界》劇照）

集團財務危機的核心原因是斥資5億美元（約39億港元）購入2026年至2032年奧運會及至2030年世界盃的獨家轉播權，其後試圖向KBS、MBC、SBS三家地面電視台轉授權時，因費用爭議談判破裂。今年初冬季奧運會轉播僅由JTBC獨家播出；世界盃轉播權僅以140億韓圜售予KBS，遠低於預期。與此同時，觀眾大規模流向Naver等數位平台，進一步打擊傳統電視廣告市場。

中央集團副會長洪正道（Hong Jeong-do）在記者會上鞠躬道歉，承諾將盡力恢復債權人及股東損失。韓國放送通信委員會委員長金鍾徹表示，目前情況屬流動性危機，尚未直接影響廣播營運，世界盃轉播將如常進行，但當局正密切監察JTBC的牌照續期評估。