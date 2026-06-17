韓國公務員坐過山車開Zoom會　神級創意宣傳片爆紅瘋傳｜有片

韓國蔚山廣域市南區政府為了宣傳當地的遊樂設施，推出一支主題為「如果搭過山車開Zoom會議會被發現嗎？」的創意宣傳影片，意外在網路掀起熱潮。截至目前，影片在各大社交平台累計觀看次數已突破3,000萬次，不僅席捲韓國，也在日本、美國等海外地區引發關注。



這支影片發布於蔚山南區政府官方Instagram及YouTube頻道「鯨魚廣播局（고래방송국）」，拍攝地點為長生浦鯨魚文化特區的人氣遊樂設施「鯨魚卡丁車（Whales Cart）」。

拍攝地點為長生浦鯨魚文化特區的人氣遊樂設施「鯨魚卡丁車（Whales Cart）」。（YouTube@울산남구 고래방송국）

影片中，一名公務員利用綠幕（Chromakey）技術，將自己偽裝成在家遠端工作的模樣參加視訊會議。然而實際上，他正搭乘高速滑行的鯨魚卡丁車，在軌道上不斷急速俯衝、轉彎與加速。儘管畫面中的背景看似平靜正常，但鏡頭外卻是驚險刺激的遊樂設施體驗，而其他與會者則裝成完全沒有察覺異狀的樣子，形成強烈反差與喜劇效果。

爆笑影片全網瘋傳

影片巧妙結合現代上班族熟悉的遠距會議情境與遊樂設施的刺激體驗，引發大量網友共鳴，也成功達到宣傳效果。

韓國神級宣傳片瘋傳 吸3千萬觀看▼▼▼

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截至15日上午11時，影片在南區政府官方Instagram上的觀看次數已超過568萬6千次，相當於官方帳號3萬3千名追蹤者的172倍；YouTube頻道則累積超過107萬次觀看，約為頻道訂閱數2萬3,100人的46倍。

此外，影片也被眾多社交媒體帳號及大型網路社群轉載分享，總觀看次數突破3,000萬次。由於內容具高度娛樂性與普遍共鳴，甚至吸引日本、美國等海外網友主動前往官方頻道留言，讓這支地方政府宣傳影片意外成為國際話題。

許多網友紛紛留言表示：

「這真的是公務員拍的內容嗎？」

「今年看過最好笑的影片」

「看到影片後反而想親自去體驗這個遊樂設施」

「蔚山太厲害了，這週就去搭」

「今年暑假決定去蔚山旅遊」。



外界認為，這支影片不僅成功宣傳觀光景點，更透過幽默與創意拉近與年輕世代的距離，大幅提升長生浦鯨魚文化特區及鯨魚卡丁車的知名度。

外界認為，這支影片不僅成功宣傳觀光景點，更透過幽默與創意拉近與年輕世代的距離，大幅提升長生浦鯨魚文化特區及鯨魚卡丁車的知名度。（YouTube@울산남구 고래방송국）

負責策劃影片的南區政府公務員南榮植表示，自己從事宣傳工作已6年，「一路堅持不放棄、持續嘗試各種創意內容，才有今天的成果。」他並表示，希望未來頻道不只是宣傳平台，更能成為帶來正面影響力的媒體，進一步向世界介紹蔚山的魅力。

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