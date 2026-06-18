特朗普：感謝習近平普京對伊朗戰爭保持中立　他們本可讓美更艱難

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月17日（周三）在法國舉行的七國集團峰會（G7）記者會上，感謝中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在伊朗戰爭期間保持「中立」，稱中俄本可以讓美國的處境更艱難。



在法國埃維昂萊班（Évian-les-Bains）舉行的G7峰會新聞發布會上，特朗普指自己感謝中俄領導人並無插手伊朗戰爭，稱「我只想感謝他們，因為他們讓情況好轉了很多。」

特朗普表示，「我要感謝中國，感謝習近平主席。他保持了中立，完全的中立。我還要感謝普京總統，他非常中立。他們本可以讓我們處境更加艱難。」

2026年6月17日，美國總統特朗普（Donald Trump）在法國埃維昂萊班（Évian-les-Bains）舉行的G7峰會記者會上發表演講。（Reuters）

特朗普還稱，「他們（中國）本可以派出油輪，並在油輪兩側各派六艘驅逐艦護航。但他們沒有這樣做。習近平主席幫了我。他盡力幫忙，而且我認為他可能確實促成了問題的解決。」