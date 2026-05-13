沃什獲參議院通過出任聯儲局理事　主席任命料13日確認

獲美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提名為聯儲局主席的沃什（Kevin Warsh），5月12日獲參議院確認其出任聯儲局理事，任期14年。路透社報道，料參議院13日將就其主席任命進行確認，以接替將於15日卸任的鮑威爾（Jerome Powell）。



圖為2026年4月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）提名的聯儲局主席人選沃什（Kevin Warsh），出席參議院銀行委員會的聽證會。（Reuters）

參議院在共和黨主導下，以51票贊成、45票反對，通過沃什出任聯儲局理事。民主黨只有代表賓州的參議員費特曼（John Fetterman）倒戈，投下了贊成票。

沃什是接替米蘭（Stephen Miran）的理事席位。米蘭是特朗普的顧問，去年9月填補因庫格勒（Adriana Kugler）突然提前辭職的空缺。米蘭的任期理論上已於1月結束，但被允許繼續留任，直到沃什獲得確認。

2026年4月29日，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持記者會。（Reuters）

沃什畢業於史丹福大學和哈佛法學院，曾於2006年至2011年擔任聯儲局理事。離開聯儲局後，他曾擔任胡佛研究所（Hoover Institution）研究員，並擔任億萬富翁、投資者德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）的顧問。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，沃什的淨資產超過1億美元，他的妻子Jane Lauder是化妝品巨頭Estee Lauder的家族後人。