美國參議院確表決認沃什出任聯儲局主席　將接替鮑威爾開啟新任期

美國參議院5月13日進行表決，以54票讚成對45票反對的結果，確認聯儲局理事沃什（Kevin Warsh）出任下一届美國聯儲局主席，預料沃什將在下月中舉行就任後的首場會議。



美國參議院日前批准沃什擔任聯儲局理事，為期14年。隨着13日主席任命獲得通過，沃什將在完成白宮相關簽署程序後正式開啟下一個任期，接替任期將於周五（5月15日）結束的現任主席鮑威爾（Jerome Powell）。

2026年4月24日，美國司法部表示將結束對聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell，左）的刑事調查，司法部同日宣布，停止對聯儲局翻新工程超支的刑事調查，外界認為這可能為美國總統特朗普（Donald Trump）提名的沃什（Kevin Warsh，右）獲確認出任聯儲局新主席掃除障礙。（Reuters）

今次投票是歷史上黨派分歧最嚴重的一次，其投票意向基本上完全按黨派劃分，僅有賓夕法尼亞州的民主黨籍參議員費特曼（John Fetterman）倒戈，與共和黨多數派一同投了贊成票。

沃什的立場被外界視為與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）更為相近，他長久以來要求減息，與維持不減息立場的鮑威爾相左。美媒分析，由於美國與伊朗的戰爭，通脹壓力隨之加劇。而隨中東不穩局勢引致的能源愈發緊張，快速減息的未來變得複雜，甚至如果通脹惡化，聯儲局還可能加息。

聯儲局主席通常會在結束任期後一併辭去聯儲居理事會的職位，但鮑威爾表示將留任到聯儲局裝修超支案風波結束爲止。鮑威爾因被指涉嫌聯儲局大樓裝修超支而遭到調查，儘管司法部於上月底宣布撤銷調查，但主導案件的聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）5月初表示不排除在發現新的潛在刑事不當行爲的情況下，重啟調查的可能性。