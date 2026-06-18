G7峰會連續兩年沒聯合公報　美國與盟友在聯合國多邊體系等事分歧

在法國埃維昂萊班舉行的七國集團（G7）峰會閉幕，會後未有發布傳統領導人聯合公報，改以九項專項聲明落實多邊共識，內容涵蓋推進稀土供應鏈「去中國化」，以及伊朗和烏克蘭局勢等；這是連續兩年未能達成聯合公報。不過，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）對峰會仍給予了高度評價，稱各國領導人團結一致、真誠合作。



有輿論認為，是次峰會放棄推動達成聯合公報，改為按議題發布成果文件，避免凸顯美國與盟友之間的分歧。馬克龍在峰會後亦指出，七國在烏克蘭危機、中東局勢、關鍵礦產等方面取得共識，但承認美國與其他六國在氣候問題、聯合國多邊體系等方面有分歧。

G7在峰會聲明中指出，稀土、永久磁鐵等關鍵礦產是電子產業核心原料，為擺脫對華供應依賴，將聯動盟國重構供應鏈，峰會訂下量化目標，力爭2030年前，將對集團外單一供應方的稀土依賴度降至60%以下，並以盡快壓低至50%為長期目標，逐步弱化中國在全球稀土產業的主導地位。

在這張2025年7月26日攝製的插圖中，稀土元素方塊堆放在中國國旗前。（Getty）

此外，峰會還兼顧伊朗核問題、能源多元化及對烏軍事援助。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）本次全程參會並晤烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy），釋放對俄施壓、推動衝突落幕的態度。

在科技領域，G7與OpenAI等頂尖AI企業座談，聚焦行業監管，呼籲平臺完善技術機製，築牢未成年人網絡安全防線，同時業界擔憂美國尖端AI技術出口限製，影響全球AI生態發展。