G7峰會｜各國領導人擬五年內降低中國稀土供應　佔比至60%以下

七國集團（G7）領導人星期三（6月17日）發聲明表示，他們計劃通過與夥伴國家的合作，大幅降低對中國關鍵礦產供應的依賴，五年內降至60%以下，之後力爭儘快達到50% 。



據法新社報道，七國集團領導人在聲明中表示，到2030年，對中國國關鍵礦產的依賴應降至60%以下，之後隨着時間的推移繼續進一步降低，力爭儘快達到50%。該聲明也得到了夥伴國澳洲的支援。

此前，彭博社星期三引述知情人士透露，七國集團已達成共識，到2030年任何一國都不應佔G7關鍵礦產進口總量的60%以上，以此降低對中國的依賴。

其中一名知情人士稱，本周在法國湖畔小鎮埃維昂舉行的峰會上，G7領導人制定了相關計劃，計劃在部分工業領域引入具有約束力的採購配額。此舉被視為承認國防製造商等戰略行業，尤其需要降低對中國供應鏈的依賴。

資料圖片：澳大利亞稀土礦商北方礦業公司。（X@polaronfinance）

該知情人士稱，G7領導人還承諾建立一個協調平台，整合各成員國力量，通過回收利用和推進新礦山開發專案來增加供應。

一名G7官員表示，在此次峰會上，儘管美伊和平協定等地緣政治議題佔據主導地位，但關鍵礦產供應鏈問題，是能獲所有領導人一致支持的議題之一。 另一名官員稱，各成員國均認同必須實現關鍵礦產供應來源多元化，以降低因供應中斷而帶來的風險。

去年，中國對大多數關鍵礦產和稀土產品實施了廣泛的出口管制措施，一度威脅全球製造業供應鏈正常運轉。這也讓各國政府更加意識到，北京憑藉在關鍵礦產領域近乎壟斷的供應地位、所擁有的影響力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

