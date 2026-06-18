韓國防部否認新白皮書刪除「視朝為敵」表述：對朝既有立場不變

針對早前傳媒報道稱《2026年國防白皮書》可能刪除「朝鮮政權和朝鮮軍隊是我們的敵人」表述，韓國國防部6月18日澄清指報道不屬實，重申：「朝鮮政權與朝鮮軍隊是我們的敵人，這一立場沒有改變」。



據韓聯社報道，國防部說明，白皮書為政府每兩年發布的國防政策基調文件，目前仍在按照政府對朝政策「收集意見並審查措辭」，但現階段既有的敵情判定不變。

據韓聯社報道，國防部計劃于年底發布李在明上任以來的首份《國防白皮書》，該文件每兩年刊發一次，記錄當局涉朝安全觀。

2026年5月11日，朝鮮領導人金正恩視察包括彈藥廠在內的多間軍工企業，對2026年上半年軍事生產任務的執行情況做出評估。（朝中社）

歷史上，韓國《國防白皮書》中「敵人」用語長期隨政權更迭變化：保守派政府多沿用「敵人/主敵」表述，進步政府則傾向刪除或更換為「威脅」語言；尹錫悅政府2022年版白皮書恢復「朝鮮政權和朝鮮軍隊是我們的敵人」，文在寅政府則移除以「朝鮮＝敵人」的定性。而外界猜測新文件會否為「和平共存」論述而改寫，備受關注。

但國防部長安圭佰去年在聽證會已明言「應有明確敵情意識、主敵是朝鮮」，聯參議長晉永勝亦稱「朝鮮政權與軍方是毋庸置疑的敵人」，至少在文本表述層面，首爾仍把平壤維持於「敵人」框架。