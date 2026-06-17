世界盃2026｜孫興慜「沒當過兵」風波發酵　韓國隊疑為抗議拒受訪

韓國隊長孫興慜在公開訓練期間，遭現場韓國媒體記者以「沒當過兵」等言論調侃。事情持續發酵，有指韓國球員拒絕接受採訪以示不滿，韓國世界盃採訪團秘書長亦已呈辭，並為此次涉及媒體倫理的爭議事件承擔責任。



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韓國在世界盃首戰以2：1擊敗捷克後，孫興慜經過混合採訪區時，僅簡單向記者致意後便離開。報道稱，孫興慜過去無論比賽結果如何，都會接受訪問。

韓國隊長孫興慜（前）。（路透社）

世界盃小組賽Ａ組韓國以2：1擊敗捷克：

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此外，在對捷克一役貢獻入球的黃仁範，原本被安排接受韓國媒體採訪，但最終以「行程安排」為由取消。

針對這場風波，韓國足總介入處理，官方聲明稱，對部分媒體人員使用不當且缺乏尊重的言論深感遺憾，相關言論令球隊感到失望，並造成嚴重影響。韓國足總同時呼籲媒體在後續採訪工作中展現專業與責任感，並給予球員及球隊應有的尊重。

訓練場錄音外泄 調侃隊長未服役惹非議

韓國備戰世界盃期間，在墨西哥瓜達拉哈拉訓練基地公開訓練。當時，現場收音設備意外錄下部分韓國媒體針對孫興慜的言論。

韓國足球隊在球場訓練。（路透社）

當時，孫興慜正與隊友慢跑熱身，有媒體人士調侃稱：「為什麼隊長跑步像個排長一樣？他以為自己在軍隊裏嗎？他根本沒服過兵役。」相關錄音曝光後，迅速引起韓國球迷不滿，批評有關言論缺乏尊重；電視台緊急消音處理。

孫興慜曾率領韓國奪得2018年雅加達亞運男子足球金牌，依據韓國法律獲得兵役豁免資格。不過，他仍於2020年完成韓國海軍陸戰隊基礎軍事訓練。

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