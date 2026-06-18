英國16歲少年涉刺死9歲女童　據指案後Google搜「殺了人會怎樣」

英國布里斯托皇室法院日前審理一宗命案，一名16歲少年涉嫌於去年12月在北薩默塞特（North Somerset）一住宅內，用刀刺死9歲女童Aria Thorpe，被控謀殺和過失殺人。庭上透露，少年在犯案後上網搜尋「殺了人會怎樣」，並向其他孩子自曝殺人後被捕。



檢察官告訴陪審團，少年自述當時兩人正在「打鬧」，原意是想用刀嚇唬女童，以為對方會退縮，未料女童走向自己而受致命傷。

控方在庭上讀出被告被捕後的警方供詞，少年承認拿起刀並刺向女童胸部，稱「沒有用很大力，但那是一把大刀。我不知道為何這樣做，但就是發生了」。

警方在庭上表示，該少年行兇後步行至附近的沃爾火車站（Worle），向一群聚集在那裏的青少年透露，自己在玩刀子的時候，「意外用一把非常大的刀」刺傷女孩，又指「你們之後會在新聞上看到」。

有目擊兒童向警方供稱，少年當時稱自己做了很糟糕的事，一度顯得非常慌張、身體顫抖，並稱自己「需要逃走」，他還借用其中一人的手機Google搜尋，其後稱「我完蛋了，我為什麼要這樣做」。

現場一個女孩隨即報警，警員數分鐘後在列車車廂內拘捕這名16歲少年。基於法律原因，傳媒不得披露該名少年身分。

遇害女童後由家人朋友發現倒斃屋內。驗屍報告顯示，女童胸部中刀傷致命。被告現時否認謀殺及過失殺人控罪。案件仍在審理中。