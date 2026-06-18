韓國年輕人流行當「全職子女」　幫做家務當成上班　月領2500元

在高房價、高通脹與青年就業困難的多重夾擊下，韓國近年衍生出被稱為「全職子女」的全新社會現象。許多年輕人畢業後不再擠破頭進大企業，而是選擇留在家中承擔打掃、烹飪、陪伴就醫等職責，換取父母提供的住房與每月50萬韓元（約2,500港元）的零用錢。這股風潮甚至被韓國當紅喜劇節目《SNL Korea》翻拍成「全職子女徵才面試」短劇，引發全網瘋傳。



月領2,500！非「啃老族」而是將家務職業化

韓國《世界日報》指出，與傳統印象中無所事事的「啃老族」或「尼特族」（NEET，即不升學、不就業、不接受職業培訓的青年）不同，這群20多歲至40多歲的「全職子女」將家務勞動視為主要工作。他們在社交媒體上大方分享日常生活：洗衣、打掃、甚至負責垃圾分類與外出採買，讓外出工作的父母無後顧之憂。

韓國近年衍生出被稱為「全職子女」的全新社會現象，許多年輕人畢業後不再擠破頭進大企業，而是選擇留在家中承擔打掃、烹飪、陪伴就醫等職責，換取父母提供的住房與每月50萬韓元（約2,500港元）的零用錢。（示意圖/unsplash@asabasai）

部分人會利用閒暇時間兼職或進修，但也有人真心把「家務」當成職業。文中提到的全職子女平均每月向父母領取約50萬韓元（約2,500港元）當作薪資。

首爾租屋太貴！知名大學畢業生無奈返鄉

這股現象背後，藏著韓國青年難以承受的結構性困境。一名YouTuber坦言，自己曾在首爾獨居五年，光是每月房租就高達70萬韓元（約3,500港元），最終因負擔過重只能搬回娘家。另一名30多歲、畢業於首爾知名頂大的男子，也因長期求職未果，無奈選擇返鄉當「全職兒子」。

在高房價、高通脹與青年就業困難的多重夾擊下，韓國近年衍生出被稱為「全職子女」的全新社會現象。圖為韓國求職者在招聘會上查看公司資訊板。（Getty）

根據韓國官方最新公布的《5月就業動向報告》，15至29歲的青年就業人口較去年同期暴跌25.5萬人。反觀60歲以上的老年就業人口卻增加17.1萬人，形成強烈對比。居住成本飆升與就業市場惡化，逼得愈來愈多年輕人退回原生家庭。韓國官方《2024年青年生活實態調查》更顯示，高達54.4%的19至34歲青年至今仍與父母同住，等於每兩名年輕人就有一人還沒獨立。

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是理性選擇還是逃避？社會看法兩極

對於「全職子女」現象，韓國社會各界看法兩極。支持者認為經濟環境太差，家庭共同生活能有效降低生活成本，是年輕人面對現實壓力的「理性選擇」。然而，批評者擔憂此舉恐削弱年輕人的經濟自主能力。一旦父母退休、生病或離世，這些長期仰賴家庭補助的成年子女，將瞬間陷入嚴重的經濟與精神危機。

著有《留在家中的孩子》一書的漢陽大學教授全英洙則呼籲大眾不應過度負面看待。他主張，既然這種現象在未來難以避免，政府與社會應思考如何建立新機制，輔導這些青年發揮能力。

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