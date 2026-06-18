以色列遭排除美伊協議外　內塔尼亞胡死撐：伊朗核威脅迫在眉睫

美媒6月18日引述以色列政府官員報道，以色列政府未見美伊和解備忘錄草案、亦未參與相關談判。報道指，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）雖辯護對伊作戰必要性、否認美以關係破裂，但以國缺席諒解備忘錄談判已成為其一大隱患，他將於10月底面臨決定其政治生涯的選舉。



據美媒報道，以色列政府未見美伊和解備忘錄、未參與相關談判，成為美以關係趨緊的最新徵兆。內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）雖辯護對伊作戰必要性、否認美以關係破裂，但已深陷執政與選舉雙重危機。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在七國集團（G7）峰會上強烈抨擊內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），直言「沒有我，就沒有以色列」，痛批其決策判斷失準、行事瘋狂。

自特朗普宣布和平協議以來，以色列與伊朗支持的真主黨在黎巴嫩南部的戰鬥仍在繼續。伊朗直指以色列違反備忘錄精神，美方亦不滿以色列無差別襲擊黎巴嫩，認為以方行動屢次擾亂美伊談判進程。

美國總統特朗普和以色列總理本內塔尼亞胡出現在伊朗國旗後方。（GettyImages）

內塔尼亞胡卻稱未見過協議，但仍強調伊朗的核威脅「迫在眉睫」，他否認與特朗普關係惡化，稱：「很多時候我們意見一致，但也有些時候我們意見不太一致。」

目前，內塔尼亞胡面臨巨大壓力，政敵拉皮德（Yair Lapid）更痛批其執政失誤、戰略失當，令以色列實力受損、伊朗勢力擡升。民調顯示，多數以色列民眾認為現有停戰框架將損害以色列安全利益。