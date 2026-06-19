伊朗總統發手持美伊協議照片：來自強大伊朗的訊息

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）6月17日（周三）簽署美伊諒解備忘錄。佩澤希齊揚其後在網上發文，稱讚這份協議是一份「歷史性文件」和「國家韌性和負責任外交的產物」。他又指這是來自「強大伊朗的訊息」。



佩澤希齊揚在社交平台發布兩篇帖文，並附上已簽署備忘錄的照片。他在貼文中表示，這份文件體現了「一個不為任何威脅或壓力出賣尊嚴和獨立的國家的聲音」。

伊朗總統發布已簽署的英文版諒解備忘錄文件：

他寫道：「今天所記錄的一切，是國家堅持不懈、政治理性以及負責任的外交努力的成果。」

在第二則訊息中，這位伊朗總統稱這份備忘錄是「一份歷史性文件，也是來自一個強大伊朗的訊息」。

伊朗總統發布已簽署的波斯語版諒解備忘錄文件：

佩澤希齊揚表示：「和平將在相互尊重的氛圍中實現。」

他還補充說，伊朗將繼續致力於世界和平，同時「維護自身的尊嚴、獨立、進步和區域合作」。

就在德黑蘭和華盛頓宣布正式簽署諒解備忘錄的翌日，佩澤希齊揚發表上述言論。該備忘錄旨在結束持續數月的衝突，並就伊朗核計劃和解除制裁展開談判。

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該協議包含多項條款，包括停止中東各戰線的軍事行動、放寬對伊朗出口石油的限制、解凍伊朗被封鎖的資產以及確保霍爾木茲海峽的航行自由。