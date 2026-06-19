日本參議員稱「窮孩子才加入自衛隊」　遭防長駁斥後致歉撤回言論

日本立憲民主黨參議員古賀千景近日的一番言論在國內掀起軒然大波。她6月15日在參議院委員會會議上發表「經濟困難的孩童才加入自衛隊，而富裕家庭的孩子則不會成為自衛隊成員」的言論後，遭到防衛大臣小泉進次郎當面批評，古賀千景其後致歉並撤回言論。



日媒報道，小泉進次郎在6月16日的記者會上表示，「當國會中出現如此片面且帶有偏見的觀點時，我無法保持沉默。」他亦稱這番言論「對那些懷抱信念自願加入、成為自衛隊人員的人們而言，是一種侮辱。」

2026年5月31日，日本防衛大臣小泉進次郎在新加坡舉行的香格里拉對話會上發表演說。（Reuters）

自民黨代理秘書長萩生田光一，也於6月16日批評古賀的言論，稱其為「令人難以置信的言論」，並指這「對正致力於履行國防這項崇高使命的自衛隊成員及其家屬極為不敬」。

古賀千景其後在網上發文表示，在今天預算委員會的質詢中，我的一些演講使用了不恰當且不敏感的措辭。我關注的是那本小冊子的內容，以及使用公共資金廣泛分發其內容是否合適。

2026年6月15日，圖為日本立憲民主黨國會參議員古賀千景。（X@kogachikage）

然而，在表達我的擔憂時，我發表了一些不恰當的言論，包括舉了一些不恰當的例子。雖然我當場收回了這些言論，但我仍為冒犯包括相關人員在內的許多人深表歉意。