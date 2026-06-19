美跨黨派參議員去信財長貝森特　要求與G7聯手施壓人民幣升值

美國兩名跨黨派參議員呼籲美國財長貝森特（Scott Bessent）加強與七國集團（G7）的合作，向中國施壓要求解決「為獲取商業優勢而蓄意壓低匯率」的問題。



據彭博社報道，參議院銀行委員會最高民主黨人沃倫（Elizabeth Warren）與佛羅里達州共和黨參議員斯科特（Rick Scott）在6月18日致貝森特的一封信中寫道：「我們的G7盟友對中國貨幣問題有着共同的擔憂，而此次峰會之後正是協調統一應對措施的良機。」

他們呼籲採取行動，「迫使中國允許由市場驅動的人民幣升值，並在匯率操作上實現充分透明。」

2025年4月8日，美國華盛頓特區國會山，代表馬薩諸塞州的民主黨參議員沃倫 (Elizabeth Warren) 在美國貿易代表格里爾 (Jamieson Greer) 出席參議院財政委員會聽證會，聽取有關總統特朗普（Donald Trump）貿易政策的證詞時發表講話。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）長期以來一直指責中國實行不公平的重商主義匯率政策，在他第一個總統任期內，美國政府曾短暫將中國列為匯率操縱國。但在當前政府與中國的雙邊貿易談判中，匯率問題並非關鍵議題。特朗普轉而依靠關稅和談判來管理貿易關係。

沃倫和斯科特在信中引用多項分析報告，指出相對於經濟基本面，人民幣被低估了。在過去四年的時間裏，儘管中國保持着巨額貿易順差，但人民幣對美元匯率基本持平，對歐元則貶值了約9%。

與此同時，中國決策者致力於保持人民幣匯率基本穩定，包括在中國人民銀行上個月發佈的最新季度貨幣政策報告中也重申了這一點。

美國參議員斯科特（Rick Scott）。（網上圖片）

斯科特和沃倫還呼籲貝森特在財政部下一份半年度外匯報告中，重新考慮將中國列為匯率操縱國。在最近一份評估美國貿易夥伴貨幣政策的報告中，美國財政部稱中國人民幣被「大幅低估」，但沒有說匯率被操縱。

信件寫道：「蓄意低估的貨幣在變相補貼（中國）進口商品成本的同時，也讓美國的出口產品變得更加昂貴。這種操縱行為對美國工人造成的後果是迫在眉睫的。」

信件說，G7發表聯合聲明「呼籲中國允許市場驅動的升值並在匯率操作上實現全面透明，可以作為通過貿易和其他權限協同遏制中國行為的第一步」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

