G7峰會｜特朗普場邊會晤莫迪　稱美印貿易協議「非常接近」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月17日在法國埃維昂舉行的七國集團峰會，期間他與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行面對面會談，特朗普稱華盛頓與新德里「非常接近」敲定盼已久的貿易協定。



彭博社報道，此次為自2025年初莫迪訪問白宮以來兩人首次親身碰頭，特朗普大讚莫迪是「非常強硬的談判者，實際上是最狠之一」，笑言他「看起來像天使，但其實狠得像殺手」，他還稱將在之後訪問印度，但並未說明具體日期。

莫迪在會晤時提及早前美軍在阿曼灣以執行封鎖為由襲擊目標，致3名印度水手死亡，新德里已召見美方。莫迪強調「航行自由須獲確保」，稱數以千計印度海員在全球海域執勤，「他們的安全同樣重要」，並稱有信心隨着美伊和平協議落實，海員安全將被優先考慮。

資料圖片：2026年6月16日G7峰會上，各國領導人合影。（Reuters）

特朗普形容兩國防務關係「很棒」，稱若印度遭受攻擊將會提供協助，儘管兩國沒有直接防務合同。雙方關係自2025年印巴短暫衝突後轉冷——特朗普屢稱促成停火遭新德里否認，且華府近期與巴基斯坦軍方領袖穆尼爾走近。

貿易方面，雙方正敲定二月達成的臨時協定細節，擬議印度出口關稅約18%（低於2025年威脅的50%），簽署因美最高法院裁定推翻部分關稅機制而延遲；美貿易代表格雷爾（Jamieson Greer）將於6月下旬訪印度推進談判。