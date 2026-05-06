日本11歲男童命案　繼父認在公廁勒死繼子　警方擬以謀殺罪再逮捕

日本京都府南丹市11歲男童安達結希遭棄屍命案，37歲繼父安達優季4月16日被捕。在自願接受訊問時，安達優季承認，他在南丹市公廁與安達結希發生爭執，因繼子的言行而惱怒，一時衝動將其勒死。當地警方計劃於5月6日以涉嫌謀殺罪再次逮捕安達優季。



日本媒體就警方計劃以謀殺罪再逮捕安達優季的報道：

綜合《日本時報》（Japan Times）及《每日放送》報道，疑兇安達優季早前已被警方逮捕，他涉嫌遺棄繼子安達結希的屍體。安達結希是京都市園部小學的學生。

消息人士透露，警方認為這宗謀殺案可能發生在3月23日，也就是男童失蹤當日，地點位於距離安達結希家約2公里的一處公廁。

據報道，在4月16日因涉嫌遺棄屍體被捕前，安達優季在自願接受偵訊時告訴調查人員，他「在學校停留後勒死了兒子」。

消息人士稱，據疑兇的證詞和屍體狀況，京都府警方認定有足夠的證據以謀殺罪名起訴安達優季。

男孩最後一次被母親見到是在3月23日早上，當時他正在家裏吃早餐。他的屍體於4月13日在距離住所東北方向約8公里的山區被發現。

驗屍未能確定確切死因，但據估計他死於3月下旬。

安達優季最初告訴警方，他曾開車送男孩到學校附近，繼子其後失蹤。然而，據調查人員稱，學校周圍的監視器畫面並未證實孩子當時在他的車上。

警方認為，疑兇曾多次將屍體遺棄在多個地點，包括被認為是犯罪現場的公廁附近，以及後來發現男孩書包的另一片樹林，之後又多次駕車移動屍體。

調查人員還發現，男孩失蹤後，疑兇的車輛行車記錄儀的部分數據遺失。警方懷疑這些錄影可能被刪除，目的是拖延屍體的發現。