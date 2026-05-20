美國22歲女曬畢業照「嘴對嘴」親逾4米鱷魚　攝影師：牠受過訓練

畢業季到來，不少畢業生紛紛拍攝畢業照留念。不過，美國一名22歲女大學生卻拍下一組非比尋常的畢業照：她找來一隻長達14英尺（約4.3米）的短吻鱷合影，甚至還出現「嘴對嘴」、親吻鱷魚鼻子的畫面，在網絡上引發熱議。



美女大生與巨大短吻鱷互動 「嘴對嘴」畫面震撼

《紐約郵報》報道，今年從麥克尼斯州立大學（McNeese State University）自然科學相關科系畢業的22歲女大生達利（Kat Daley），找來一隻名為「Big Al」的短吻鱷一起拍攝畢業照。

美國一名22歲女大學生找來一隻長達14英尺（約4.3米）的短吻鱷合影，甚至還出現「嘴對嘴」、親吻鱷魚鼻子的畫面。（翻攝自Facebook/gatorcountrybeaumonttexas1）

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照片中可見，金髮的達利身穿藏藍色禮服，戴著學士帽與學士袍，在齊膝深的水中與巨型鱷魚互動。她不僅撫摸鱷魚，還把學士帽放在「Big Al」鼻子上，其中一張照片甚至可見她「嘴對嘴」親吻鱷魚鼻子，臉部距離牠張開的大嘴僅有幾英寸。

據報導，達利從小就熱愛動物，大學在學期間也在德州鱷魚園區「鱷魚國度」（Gator Country）工作，因此與鱷魚互動對她而言早已是家常便飯。對於拍攝過程，她表示自己完全不害怕、不是第一次近距離接觸鱷魚，並說「我覺得媒體對爬行動物的妖魔化遠遠超過了應有程度，尤其是鱷魚。牠們不像大家想像中那麼具有攻擊性，只要人們不去干涉牠們，牠們通常也不會主動干涉人類」。

攝影師：鱷魚都受過訓練

負責拍攝這組照片的45歲攝影師奧格斯比（Laura Oglesbee）也表示，達利非常了解鱷魚的習性，因此拍攝時一點也不害怕。她指出，這些鱷魚都經過訓練，只會讓受訓很長一段時間的「Big Al」和「Big Tex」參與這類拍攝，並不是隨便找來的鱷魚。

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報導指出，「鱷魚國度」園區內平時飼養約450隻短吻鱷，每年還會接收約250隻。達利談到園區運作時表示，「我們把牠們帶來這裡照顧、餵養，讓牠們在圈養環境中盡可能過上最好的生活，因為牠們已經無法在野外生存」。她也提到，自己除了喜歡保育工作外，也重視教育意義，希望讓更多人有機會了解這些動物。

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