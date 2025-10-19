澳洲喜來登酒店泳池有鱷魚「潛水」幸無人傷 泳池暫關閉
撰文：官祿倡
出版：更新：
位於澳洲昆士蘭州的喜來登大幻影度假酒店（Sheraton Grand Mirage Resort）的泳池在10月18日遭一條幼年鱷潛入，有入住顧客將這一幕影下傳上TikTok，引發網民關注。酒店經理確認後立即關閉泳池，直至當地野生動物官員到場並在當日下午將鱷魚捉走。
根據網上影片，將這一幕影下的顧客Lisa Keller在影片中提醒：「不想讓大家緊張，但喜來登的泳池裏有條鱷魚」，她之後又上傳另一條影片，並進一步調侃：「沒有一個人在乎」，其中可見泳池附近的多名遊客正在休息，無人下水。
酒店經理Joseph Amerio指，工作人員在當日清晨發現鱷魚後，立即關閉酒店泳池，直至昆士蘭州野生動物官員於當天下午將它移走，還強調：「任何時候，顧客與這隻幼年動物都不曾同時在水中」。昆士蘭州環境、旅遊、科學與創新部（DESTI）發言人周日證實事件，指有派員接走鱷魚並重新安置，強調官員已在該區域附近設置有鱷魚的警示標誌。
據估計，澳洲北部棲息着逾10萬條鹹水鱷以及相對溫順的淡水鱷。當地野生動物部門提醒，鱷魚偶爾出現在居民區或旅遊設施並非罕見，建議公眾保持距離並遵循現場安全指引。
美國網紅澳洲「鱷魚先生」上身呃LIKE 昆士蘭政府：不鼓勵｜有片鯊魚穿波鞋、鱷魚轟炸機 AI迷因Italian Brainrot化腐朽為神奇特朗普碰壁？ 法官叫停「鱷魚惡魔島」移民拘留中心建造工程美女網紅強搶袋熊BB挨轟後離開澳洲 總理：不如試抱走鱷魚寶寶？