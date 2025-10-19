澳洲喜來登酒店泳池有鱷魚「潛水」幸無人傷　泳池暫關閉

位於澳洲昆士蘭州的喜來登大幻影度假酒店（Sheraton Grand Mirage Resort）的泳池在10月18日遭一條幼年鱷潛入，有入住顧客將這一幕影下傳上TikTok，引發網民關注。酒店經理確認後立即關閉泳池，直至當地野生動物官員到場並在當日下午將鱷魚捉走。



根據網上影片，將這一幕影下的顧客Lisa Keller在影片中提醒：「不想讓大家緊張，但喜來登的泳池裏有條鱷魚」，她之後又上傳另一條影片，並進一步調侃：「沒有一個人在乎」，其中可見泳池附近的多名遊客正在休息，無人下水。

酒店經理Joseph Amerio指，工作人員在當日清晨發現鱷魚後，立即關閉酒店泳池，直至昆士蘭州野生動物官員於當天下午將它移走，還強調：「任何時候，顧客與這隻幼年動物都不曾同時在水中」。昆士蘭州環境、旅遊、科學與創新部（DESTI）發言人周日證實事件，指有派員接走鱷魚並重新安置，強調官員已在該區域附近設置有鱷魚的警示標誌。

2025年10月18日，澳洲昆士蘭，圖為TikTok用戶Lisa Keller上傳影片截圖的拼圖，右圖為一隻鱷魚潛入泳池底部；左圖為顧客聚集在酒店泳池附近的度假躺椅上，泳池當時並未有遊客進入，無人留意這隻鱷魚。（截圖自TikTok@LISA KELLER）

據估計，澳洲北部棲息着逾10萬條鹹水鱷以及相對溫順的淡水鱷。當地野生動物部門提醒，鱷魚偶爾出現在居民區或旅遊設施並非罕見，建議公眾保持距離並遵循現場安全指引。