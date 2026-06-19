美國德州爺爺爆炸後衝火海救孫　全身30%燒傷　女兒GoFundMe籌款

美國德州傳媒6月18日報道，當地一名年長的男子因在家外切割一隻含殘留油的舊桶引發爆炸，導致自身嚴重燒傷，但仍奮不顧身衝入火場，成功挽救房子與兩名孫輩的安全。



KXII報道，事發當時，莫特利（Carl Motley）試圖用等離子切割機切開從拍賣會購得的舊桶，桶內殘留油料瞬間引爆成巨大火球，火焰當場吞噬莫特利，而他的兩名孫子和寵物狗僅距數英尺。

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監視器畫面顯示，莫特利跳離火勢後腿部仍着火，他迅速拍滅火苗，隨即衝過蔓延至門口的火焰進入屋內，取出滅火器撲滅火勢。其姐妹庫里（Carin Curry）表示：「他總愛自稱超人，那天他的反應確實像超人一樣，盡其所能處理一切。」

報道指，莫特利全身30%面積嚴重燒傷，事後被緊急送往普萊諾市一所燒傷中心接受專業治療。女兒卡莉（Carly Motley）在GoFundMe平台發起籌款，協助支付父親醫療費用，並透露父親在醫院重逢時第一句話就是關心孫輩是否安好。

截至香港時間19日下午，目標6500美元的善款已募得3,410美元。