瑞士酒吧大火｜老闆憶述觸目驚心畫面　強行開鎖後發現堆疊屍體

導致40人死亡、116人受傷的克朗-蒙大拿（Crans-Montana）「星座」（Le Constellation）酒吧新年大火，其老闆莫雷蒂（Jacques Moretti）1月10日向調查人員表示，他在火災後被迫撬開一扇從內部上鎖的服務門，發現門後有多人倒臥。



根據多家法國及瑞士媒體取得的警方報告摘要，莫雷蒂向瓦萊州檢察官辦公室表示，火災後他才得知店內一扇服務門被從內鎖上，他到場後強行打開該門，發現數人倒臥在後。

初步調查顯示，火災可能因煙花與地下室天花板安裝的隔音棉接觸而引發。莫雷蒂聲稱，他購買第物料後自行安裝，並曾進行測試，認為煙花燭火不足以引燃泡棉。其妻潔西卡則證實，餐廳服務葡萄酒時「總是會添加煙花蠟燭」。

2026年1月9日，瑞士阿爾卑斯山區克朗-蒙大拿鎮一間酒吧跨年夜發生大火致多人死傷，酒吧老闆、來自法國的夫婦莫雷蒂（Jacques Moretti，左）和謝茜嘉（Jessica Moretti，右）抵達檢察官辦公室接受調查。（Reuters）

莫雷蒂已於上周五被拘留，其妻在聽證後獲釋。檢方目前正以「過失殺人、過失傷害及過失縱火」嫌疑調查莫雷蒂夫婦。