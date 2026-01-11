瑞士酒吧大火｜老闆憶述觸目驚心畫面 強行開鎖後發現堆疊屍體
撰文：韓學敏
出版：更新：
導致40人死亡、116人受傷的克朗-蒙大拿（Crans-Montana）「星座」（Le Constellation）酒吧新年大火，其老闆莫雷蒂（Jacques Moretti）1月10日向調查人員表示，他在火災後被迫撬開一扇從內部上鎖的服務門，發現門後有多人倒臥。
根據多家法國及瑞士媒體取得的警方報告摘要，莫雷蒂向瓦萊州檢察官辦公室表示，火災後他才得知店內一扇服務門被從內鎖上，他到場後強行打開該門，發現數人倒臥在後。
初步調查顯示，火災可能因煙花與地下室天花板安裝的隔音棉接觸而引發。莫雷蒂聲稱，他購買第物料後自行安裝，並曾進行測試，認為煙花燭火不足以引燃泡棉。其妻潔西卡則證實，餐廳服務葡萄酒時「總是會添加煙花蠟燭」。
莫雷蒂已於上周五被拘留，其妻在聽證後獲釋。檢方目前正以「過失殺人、過失傷害及過失縱火」嫌疑調查莫雷蒂夫婦。
瑞士酒吧大火｜檢方下令扣留其中1名店主 稱有潛逃風險瑞士酒吧新年大火40死逾百傷 5年未有防火安全檢查 市長道歉瑞士酒吧新年大火40死 店主被揭是「淫媒」曾服刑瑞士酒吧大火 習近平向聯邦主席帕姆蘭致慰問電