特朗普當高市早苗面提珍珠港　法媒：兩人G7峰會爭吵其他領袖勸和

七國集團（G7）領導人會議期間，美國總統特朗普與日本首相高市早苗僅進行了約5分鐘的一對一溝通。在日本政府努力將此包裝為「簡短」卻富有成效的談話時，法國媒體的一則爆料，撕開了表面的風平浪靜。



據日媒《日刊現代》6月19日報道，在法廣綜合頻道「France Inter」18日的早間新聞節目中，《回聲報》記者透露，在該國埃維昂萊班舉行的G7峰會首日晚宴上，特朗普和高市早苗發生了爭執，甚至一度需要其他與會領導人出面勸和。

而這場爭吵的導火索，似乎是因為特朗普又提起了「珍珠港事件」。這名法國記者稱，特朗普在晚宴上吹噓美國對伊朗發動的「突襲」，並再次將其比作1941年日本偷襲珍珠港事件。

圖為2026年3月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）與日本首相高市早苗（不在圖中）會晤。（X@takaichi_sanae）

今年3月19日高市早苗訪美時，一名日本記者質問特朗普，美國為何沒有在襲擊伊朗前通知日本等盟友，被特朗普拿珍珠港事件回懟，直言「沒有哪個國家比日本更了解偷襲」。這個「地獄級笑話」當時就讓高市繃不住，驚恐瞪大雙眼，倒吸一口氣。

日媒提到，《回聲報》是法國老牌經濟媒體，而該報記者做客的節目在黃金時段播出，法國政府部長級官員也經常參與，頗具影響力，暗示關於特朗普和高市早苗爭吵的爆料有一定的可信度。

值得注意的是，如果法媒的爆料屬實，就在被曝發生爭執後的第二天，高市早苗仍與特朗普舉行了一場約5分鐘的非正式會談。根據日本政府公布的消息，高市當面向特朗普表達了對美伊達成諒解備忘錄的歡迎，重申了繼續執行日美關稅協議的必要性，還談論了包括中國在內的印太局勢以及中東等國際形勢，並確認日美將繼續保持密切溝通。

而特朗普的態度就更耐人尋味了。在G7峰會結束後的記者會上，他言辭間流露出對日本的不滿，稱美方曾要求日本加入對伊軍事行動，卻被日方以「不願捲入其中」為由拒絕。不過，在記者會接近尾聲時，特朗普又稱高市是自己的「頭號粉絲」，「她認為我的工作取得了偉大的成果」。

自美國挑起對伊朗的戰事以來，高市早苗沒有就此事發表過任何批評特朗普的言論。她一邊稱「只有唐納德（特朗普）能給世界帶來和平與繁榮」，一邊又承認全球經濟因中東衝突受到嚴重影響，這種兩面表態在日本國內引發批評。

在野黨日本共產黨委員長田村智子說，高市對美以攻擊伊朗一句批評也沒有，反而讚美特朗普，這種對美追隨式外交實在令人遺憾。

本文獲《觀察者網》授權轉載

