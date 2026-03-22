特朗普「珍珠港」發言成日本熱話　學者朝日節目嘲：是貴台記者？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月19日在白宮會晤日本首相高市早苗，豈料媒體提問環節爆出插曲，日本記者提問讓特朗普當眾人面提及「珍珠港」，讓高市滿臉尷尬。該記者的提問也引發日本網友不滿，怒轟丟臉。對此，日本的政論節目20日提及此事時，來賓突然詢問主持人「那是你們的記者，對吧？」，讓主持人面露尷尬。



在19日的日美峰會上，一名記者詢問「為何美國對伊朗發動攻擊前，未事先通知日本等盟友」後，特朗普諷刺地回答「沒有哪個國家比日本更熟悉突襲」，並半開玩笑地對高市說「（日本）當年為甚麼沒有告知珍珠港攻擊？」。高市聽了只是瞪大眼睛，未給予回覆。據了解，提問記者為千千岩森生，隸屬於日本朝日電視台政治部官邸記者群。

高市早苗與特朗普會面時，給了他一個大大的擁抱。（X@RyMfegzBUFNoZ8k）

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特朗普「珍珠港」發言成日本政論節目熱門話題

此事件發生後，部分日本網友質疑千千岩提問不妥，讓高市陷入尷尬處境。這宗事件也成為日本政論節目的熱門話題。日本經濟學家高橋洋一昨日在靜岡朝日電視台的節目提及此事，表示那樣的答覆確實很有特朗普的風格。他也提及特朗普還當場詢問千千岩是不是個好記者，高市聽了不發一語，日本外務大臣茂木敏充則有點尷尬地說「馬馬虎虎」。

提起這件事後，高橋立刻向女主持人吐槽：

那是你們體系的記者，對吧？

女主持人面露苦笑，只能有些尷尬地說「雖然難以啟齒，但他是朝日電視台的記者」。看到這樣的場面，不少網友留言笑稱：

「最喜歡高橋有話直說的性格」

「不管是高橋諷刺的吐槽，還是女主持人的回應都很好笑」



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