日本前軍方高官認為 「珍珠港事件」錯在美國

日本前航空自衛隊幕僚長田母神俊雄日前在社交媒體X上宣稱：「日美戰爭並非因日本侵略而起，而是美國長期『欺凌』日本所致」，並援引《開戰詔書》稱日本「竭盡全力避戰」，最終「被逼無奈」發動珍珠港攻擊。此類言論將日本描繪成「受害者」，把戰爭歸咎於美國的經濟封鎖與外交壓迫，完全迴避日本在侵華戰爭及東南亞擴張中的侵略本質。

日本右翼勢力長期試圖重構這段歷史。前航空自衛隊幕僚長（參謀長，相當於空軍上將）的上屬言論便是右翼對日本軍國主義發動戰爭的典型歷史認知。

更極端者如某些網絡右翼（Netto-Uyo），甚至將太平洋戰爭美化為「大東亞聖戰」，聲稱日本「解放亞洲殖民地」，珍珠港只是「打破白人霸權」的必要一擊。這種論調雖屬邊緣，卻在網絡空間持續發酵，尤其吸引部分對現實不滿的年輕群體。

在日本國內，對珍珠港事件的認知遠非鐵板一塊。主流教科書仍承認日本發動了「無預警攻擊」，屬違反國際法行為。多數民眾雖對細節模糊，但普遍接受「日本挑起戰爭」的基本事實。

事實上，珍珠港襲擊絕非孤立事件。1931年日本侵佔中國東北，1937年全面侵華，1940年加入軸心國，1941年南下佔領法屬印度支那（French Indochina）——每一步都引發美國強烈反應。1941年7月，美國凍結日本資產並實施石油禁運，切斷其戰爭命脈。日本軍部面臨抉擇：要麼撤出亞洲，要麼奪取荷屬東印度群島的資源。前者被視為「國恥」，後者則需先摧毀美軍太平洋艦隊以爭取時間。

因此，山本五十六策劃珍珠港襲擊，本質是一場高風險賭博——以突襲換取戰略窗口。它或許有其戰術邏輯，但無法洗刷其違反《海牙公約》（Hague Conventions）關於「宣戰前需明確警告」的規定。國際社會普遍視其為背信棄義之舉。

在美國，12月7日（夏威夷時間）是「國家珍珠港紀念日」（National Pearl Harbor Remembrance Day）。每年此時，白宮、國防部等都會發布聲明悼念遇難者，強調「犧牲」「勇氣」與「捍衛民主」。值得注意的是，美國戰爭部（此前的國防部）在近些年的宣傳材料上並不提及是日本發動了傷亡慘重的襲擊事件，但在早期宣傳材料確實明確指認日本為襲擊者。這種「去指名化」的紀念方式，實則是冷戰後美日和解與戰略捆綁的產物。日本在紀念原子彈爆炸時，官方也極少提及是美國投下的原子彈。

社交媒體時代，歷史被簡化為標籤與梗圖。有網民戲言：「美國人紀念珍珠港不說誰炸的，日本人紀念廣島也不說誰扔的原子彈，兩邊加起來差不多1/4個社會主義核心價值觀了。」這種諷刺揭示了一種「選擇性記憶」的默契：雙方都強調自身受害身份，卻迴避加害責任。

更有陰謀論者聲稱「美日彼此最恨對方」——美國因唯一遭本土突襲而耿耿於懷，日本則因原子彈與長期駐軍心懷怨懟。儘管缺乏實證，這類言論折射出公眾對官方敘事的不信任，以及對歷史複雜性的本能簡化。