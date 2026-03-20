當着高市早苗面　特朗普：「出其不意」突襲伊朗如日本偷襲珍珠港

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月19日（周四）在白宮會見日本首相高市早苗期間，被問及為何沒有將伊朗戰爭計劃告知盟友時，特朗普表示想出其不意，並提及日本偷襲珍珠港事件，稱日本在襲擊前也沒有告知美國。



路透社報道，特朗普說，「我們想要出其不意。還有誰比日本更懂得如何出其不意呢？為什麼你們沒有告訴我珍珠港事件？我認為你們（日本）比我們更相信出其不意」。

但特朗普表示，他認為日本在伊朗問題上「確有挺身而出」，與北約截然不同。在會晤前，日本與歐洲主要國家發表聯合聲明，表示將採取措施穩定能源市場，並準備加入「適當努力」，以確保霍爾木茲海峽安全通行。

2026年3月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見日本首相高市早苗。（Reuters）

特朗普說，「我們在各方面都獲得日本巨大的支持，並與日本建立良好的關係。我相信，根據前天和昨天我們收到有關日本的聲明，他們確實正在挺身而出，這與北約截然不同」。

2026年3月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見日本首相高市早苗（未在圖中）。（Reuters）

特朗普亦稱，「我們不需要很多。我們其實什麼都不需要。我們不需要日本或任何其他國家的任何東西。但我認為，人們挺身而出是合適的」。