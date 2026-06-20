世界盃｜佛得角門將禾仙夏圓觀賽夢　母獲批簽證今抵達美國｜有片

佛得角門將禾仙夏（Vozinha）在2026世界盃首輪對陣2010年冠軍西班牙的賽事中一戰成名，在多次撲救下成功守和對方。他賽後流淚，感慨母親Ana Candida Evora因簽證相關的費用問題而無法親身赴美觀賽。美國務院後來介入協助，並於6月18日向她批出簽證。禾仙夏的母親翌日抵達美國，得以觀看佛得角21日對決烏拉圭的賽事。



路透社19日報道，禾仙夏母親當日下午3時53分抵達美國邁阿密，她身穿粉紅色襯衫，微笑着從邁阿密國際機場的抵達區走出來，並與佩戴國際足總證件的工作人員握手。

她接着在在國際足協和機場工作人員的保護下，穿過一小群等候的記者，然後走進電梯，準備前往與兒子團聚。

禾仙夏母親此前因高昂費用而無緣赴美觀賽，但後來在國務院的協助下終獲批簽證。佛得角是特朗普政府列出的50個國家之一，為防止相關國家公民逾期滯留，除非申請者持有世界盃門票及符合一定條件，否則申請美國簽證時須繳納最高1.5萬美元的保證金。

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禾仙夏18日在母親獲批簽證後接受記者訪問，稱除了母親外，他的父親和哥哥也來到美國觀賽。他表示：「對我來說，這非常重要，因為我的家人總是全力支持我。」